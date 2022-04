Więcej tęczowych rowerów myhive na warszawskich ulicach

Immofinanz, właściciel marki myhive, po raz szósty uruchomił darmowy system rowerowy dla najemców swoich budynków biurowych. W tym roku flota rowerowa została powiększona do łącznie 130 rowerów. To wynik jednego z zobowiązań wobec Climate Leadership Powered by UN Environment Programme, do którego Immofinanz w Polsce przystąpiło z myhive w ubiegłym roku.

Myhive 19 kwietnia zainaugurował nowy sezon rowerowy. Potrwa on niemal do końca października. Korzystanie z rowerów jest darmowe, a pojazd można wypożyczyć na czas do 24 godzin.

W tym roku flota myhive powiększyła się o 130 rowerów.

Zastosowanie kolorowych opon i ułożenie rowerów w formie tęczy dodatkowo uwypukla wrażliwość firmy na wartości, takie jak różnorodność i poczucie przynależności.

Za darmo i do 24 godzin

System rowerowy myhive jest dostępny dla wszystkich osób pracujących w budynkach pod tą marką. W tym roku oficjalnie sezon rozpoczął się 19 kwietnia i potrwa niemal do końca października. Korzystanie z nich jest darmowe, a użytkownik może na jednym wypożyczeniu przetrzymać rower do 24 godzin. Tym samym ma możliwość zaparkowania go pod domem, by rano ponownie dotrzeć na nim do pracy.

Projekt rowerów myhive od samego początku jest realizowany we współpracy z firmą The Bike Company, która nie tylko dostarcza same rowery, aplikacje do wypożyczeń, ale także zajmuje się zarządzeniem flotą, bieżącymi naprawami oraz zwożeniem rowerów pod budynki biurowe myhive.

Zdrowiej i bezpieczniej

- Cieszy nas, że z roku na rok nasza flota rowerowa rośnie. Bo i samo korzystanie z rowerów, jako alternatywnej formy dotarcia do pracy i z pracy do domu, jest coraz większe. Poprzez nasze działania promocyjne dołożyliśmy swoją cegiełkę w kontekście popularyzacji tej formy transportu. Zdrowszej, jak również – z perspektywy ostatnich dwóch lat pandemii – bezpieczniejszej - komentuje Jarosław Retmaniak, Country Manager Finance & Support Poland, Immofinanz.

- Co więcej, po raz kolejny – za pośrednictwem kolorowych opon w naszych rowerach – w na pozór prosty, ale jakże widowiskowy sposób, wysyłamy w świat sygnał na temat wartości ważnych dla naszej firmy - dodaje Jarosław Retmaniak.

Firma zapewnia także infrastrukturę rowerową

W okresie ostatnich sześciu latach Immofinanz poprzez myhive dał się poznać jako promotor rowerów. Uwypukla nie tylko zdrowotne benefity wynikające z ich korzystania w swoich kampaniach marketingowych. Oprócz oferowania darmowych rowerów, udostępnia także szeroką infrastrukturę rowerową, w tym ponad tysiąc miejsc parkingowych dla rowerów (łącznie w budynkach i przed nimi), jak również szatnie czy prysznice dla rowerzystów.

Firma ponadto bierze udział w miejskich wydarzeniach rowerowych, stając się w sektorze nieruchomości swoistym ambasadorem jednośladów.