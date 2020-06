Wiecha na budowie łódzkiego biurowca React

Budowa łódzkiego biurowca React idzie zgodnie z założonym harmonogramem. Blisko rok od rozpoczęcia realizacji budynek osiągnął docelową wysokość siódmej kondygnacji.

– Obecnie zostały zakończone prace związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej budynku. Trwają prace elewacyjne i montaż okien, wkrótce rozpoczniemy również montaż okładziny z płyt kompozytowych. Wewnątrz budynku prowadzimy prace instalacyjne. Przed nami wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz prace wykończeniowe w budynku – relacjonuje Ewa Wójcik, project manager w dziale biur Echo Investment.

Pierwszy etap kompleksu biurowego React wprowadzi na łódzki rynek biurowy blisko 15 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni. Wyróżnikiem budynku będzie reprezentacyjna, dwupoziomowa część wejściowa z recepcją i strefą chillout. Na antresoli znajdzie się bar kawowy, a w najbliższym otoczeniu – strefa dla integracji i wypoczynku. W projekcie znalazło się miejsce m.in. na kantynę z własnym ogródkiem oraz specjalną przestrzeń, w której będzie można oglądać filmy. Za projekt odpowiada biuro architektoniczne Litoborski+Marciniak.

– React to bezpieczna i zdrowa przestrzeń do pracy. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, które wprowadzamy do układu wentylacyjnego, zadbamy o jakość powietrza w budynku. Natomiast już po zakończeniu realizacji w życie wdrożymy procedury, które spowodują, że użytkownicy tej przestrzeni będą mogli się czuć bezpiecznie. Kolejnym atutem tej inwestycji jest jej lokalizacja przy jednej z głównych ulic miasta – alei Piłsudskiego. Firmy, które decydują się na lokalizację swoich siedzib w naszym biurowcu będą korzystać z wielu dodatkowych udogodnień. Przygotowaliśmy, m.in. punkty usługowe i przestrzeń co-workingową – mówi Katarzyna Kubicka, dyrektor regionalna w dziale biur Echo Investment.

Pierwsi najemcy rozpoczną tu prace w drugim kwartale 2021 roku. Docelowo na skrzyżowaniu alei Piłsudskiego z ulicą Kilińskiego Echo Investment zrealizuje kompleks biurowy o łącznej powierzchni blisko 50 tys. mkw.

Echo Investment nie zwalnia tempa. W kwietniu deweloper zakończył budowę Biur przy Willi w miastotwórczym projekcie Browary Warszawskie. Zaawansowane prace prowadzone są także przy drugim etapie katowickiego Face2Face Business Campus oraz warszawskiego Mojego Miejsca II. Wkrótce poziom zero osiągnie wrocławski MidPoint71, a do pierwszego etapu West 4 Business Hub najemcy wprowadzą się już w sierpniu.