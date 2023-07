Budynek Quorum A powstający nad brzegiem Odry na wrocławskim Szczepinie osiągnął docelową wysokość.

Quorum, to największy projekt mixed-use w mieście, na który składać się będzie pięć budynków o różnych funkcjach – usługowej, biurowej i mieszkaniowej.

Oddanie do użytku tego etapu inwestycji Cavatina Holding planowane jest na początek 2024 r.

Równolegle toczą się zaawansowane prace przy wieży mieszkaniowej Resi Capital, a planujący zakup mieszkania mogą umówić się na wejście na budowę i podziwiać spektakularne widoki.

Budynek A składa się z 12 kondygnacji i zaoferuje ponad 18 tys. mkw. nowoczesnych powierzchni biurowych oraz ponad 340 mkw. lokali usługowych. Na czwartym i ósmym piętrze biurowca przygotowane będą dwa tarasy o łącznej powierzchni ponad 1 tys. mkw. Ten pierwszy będzie ogólnodostępny dla mieszkańców, a drugi posłuży pracownikom firm wynajmujących tu biura za miejsce do relaksu i spotkań.

Trwają prace przy fasadach budynku – konstrukcja od strony ul. Sikorskiego jest na poziomie attyki, a od strony rzeki sięga już ponad 10 kondygnację.

Cavatina Holding, największy polski deweloper biurowy, od lat inwestuje we Wrocławiu. Diamentum Office i Carbon Tower, to pierwsze projekty grupy Cavatina w stolicy Dolnego Śląska, które szybko zapełniły się najemcami. Teraz Cavatina planuje w ramach Quorum stworzyć nie tylko przestrzeń biurową czy mieszkalną, ale także strefę odpoczynku i rekreacji.

Quorum to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji we Wrocławiu. Cavatina Holding w wyjątkowym miejscu, w centrum miasta nad Odrą tworzy unikatowy kompleks, w którym znajdą się także przestrzenie handlowo-usługowe oraz rekreacyjne – w tym także nowa promenada nad rzeką.

Quorum D, pierwszy obiekt kompleksu został oddany do użytku w październiku 2022 r. Biurowiec uzyskał już także certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Budynek oferuje swoim najemcom ponad 16,2 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A, rozmieszczonej na sześciu kondygnacjach wraz z ok. 1 tys. mkw. lokali usługowo-handlowych.



Quorum to obiekt typu mixed-use, który składać się będzie z pięciu budynków o różnych funkcjach, między innymi usługowej, biurowej i mieszkaniowej co odpowiada na potrzeby rozwijającego się miasta i ich mieszkańców. Deweloper chce maksymalnie wykorzystać położenie obiektu i planuje w ramach inwestycji stworzyć bulwary nad rzeką mające stanowić strefę odpoczynku i rekreacji. Znajdą się w niej restauracje, kawiarnie z ogródkami i widokiem na rzekę.

Na czwartej kondygnacji – podium całego kompleksu – przewidziana jest powierzchnia przeznaczona na zielone tarasy. Patio znajdować się będzie między wieżami i będzie dostępne dla wszystkich odwiedzających.

W dolnych partiach obiektu znajdą się podziemne garaże i parkingi. W całym kompleksie przewidziano ok. 1,5 tys. miejsc dla samochodów. W podstawie Quorum zlokalizowane zostaną też lokale usługowe. Natomiast w jednej z wież znajdzie się 341 apartamentów. Będą to mieszkania o bardzo wysokim standardzie. Wyjątkowa lokalizacja, wysokie, dobrze doświetlone mieszkania i panoramiczne widoki to tylko niektóre zalety tego projektu. Mieszkania będą gotowe do zamieszkania jeszcze w 2023 r.

