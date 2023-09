22 września 2023 r. na ostatniej kondygnacji Andersii Silver zawieszono symboliczną wiechę. Biurowiec osiągnął swoją docelową wysokość i stał się najwyższym budynkiem stolicy Wielkopolski. To ważny moment dla Poznania.

Na szczycie ostatniej kondygnacji powstającego właśnie poznańskiego biurowca Andersia Silver pojawiała się 22 września 2023 r symboliczna wiecha.

– Rozwój Poznania nie byłby możliwy bez takich inwestorów, takich architektów i takich wykonawców. To najwyższy obiekt w Poznaniu, powstaną piękne i nowoczesne biura dla firm, które rozważają inwestowanie w naszym mieście. Bez takich obiektów nie byłoby tych podmiotów w Poznaniu, nie byłoby dobrze płatnych miejsc pracy. Ta współpraca prywatnego biznesu, świetnych wykonawców i inwestorów powodują, że rozwija się miasto i mieszkańcy są zadowoleni – stwierdził podczas uroczystości Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania.

Andersia Silver zmieniła panoramę Poznania, stając się najwyższym budynkiem nie tylko miasta, ale Wielkopolski. Drogę na szczyt – od poziomu zero do docelowej wysokości 25. kondygnacji – pokonaliśmy w rekordowym tempie.– podkreślił Piotr Kledzik, Prezes Zarządu PORR S.A., generalnego wykonawcy inwestycji.

Symboliczna wiecha zwiastuje zakończenie wznoszenia konstrukcji 116-metrowego kolosa. Na ten moment czekali nie tylko inicjatorzy i realizatorzy inwestycji. Górujący nad Poznaniem Andersia Silver odciągnął swoją docelową wysokość i stał się najwyższym budynkiem stolicy Wielkopolski.

– To dla nas moment pełen dumy. Niespełna rok temu wmurowaliśmy kamień węgielny, a dziś konstrukcja budynku o 25 naziemnych kondygnacjach jest już gotowa. Zawdzięczamy to niebywałej umiejętności i zaangażowaniu generalnego wykonawcy – firmie PORR S.A. i jej pracowników. I to przede wszystkim im dedykujemy dzisiejszą uroczystość, jednocześnie dziękując za tą niezwykłą umiejętność zmiany wizji, która jest na papierze w rzeczywistość fizyczną, czyli w budynek Andersia Silver – powiedział podczas uroczystego zawieszenia wiechy Adam Trybusz, Prezes Zarządu Andersia Property Sp. z o.o.

Zakończenie wznoszenia konstrukcji biurowca oznacza zmianę na pozycji lidera w klasyfikacji najwyższych budynków Poznania. Andersia Silver jest w tej chwili najwyższym budynkiem stolicy Wielkopolski. Jednak wznoszony od 2020 r. biurowiec nie tylko wysokością będzie górował nad Poznaniem. To także największy biurowiec Wielkopolski, który ma 25 kondygnacji naziemnych i 3 podziemne, 116 metrów wysokości i aż 40 tys. mkw. powierzchni. Budynek został zaprojektowanym zgodnie z najwyższymi standardami i zasadami zrównoważonego rozwoju, a jego ekologiczność potwierdzi, m.in. certyfikat LEED na poziomie Gold. Andersia Silver będzie obsługiwana przez 15 wind, a swoim przyszłym najemcom zaoferuje trzy typy powierzchni, różniących się wielkością, z możliwością łączenia ich wewnętrznymi (powierzchniowymi) klatkami schodowymi. Bezpośrednio z parteru dostępna będzie rowerownia wraz z szatnią, prysznicami, stanowiskami serwisowymi oraz ładowarkami. Na parkingu samochodowym znajdzie się 227 miejsc parkingowych oraz stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Na wysoki komfort użytkowania obiektu wpłynie również specjalna aplikacja budynkowa.

Na etapie wznoszenia konstrukcji Andersii Silver zostały zastosowane, po raz pierwszy w Poznaniu, np. intrygujące, widoczne z ulicy deskowanie samowznoszące i osłony przeciwwiatrowe. Te innowacyjne rozwiązania umożliwiają budowę budynków wysokościowych ograniczając użycie żurawi wieżowych oraz zwiększając bezpieczeństwo pracowników.

Zastosowanie takich rozwiązań pozwala na oszczędności energetyczne i finansowe oraz zmniejsza wpływ czynników atmosferycznych na pracowników budowy, ograniczając rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń – tłumaczy Mariusz Gaertner, Kierownik Projektu, Probuild.

Warto wspomnieć także o niesamowitych fasadach Andersii Silver. Są one energooszczędne, o wysokich parametrach akustycznych i przeszklone szkłem funkcyjnym, które ogranicza ilość przepuszczanego światła, zmniejszając stopień nagrzewania się pomieszczeń, a tym samym wydatek energetyczny na ich ochłodzenie. Co istotne, fasadę tworzą gotowe segmenty montowane w warunkach fabrycznych, a nie bezpośrednio na budowie, co umożliwi nie tylko ich szybszą instalację, ale także większą kontrolę zanieczyszczeń i zmniejszenie odpadów. Już teraz widać jak kolejne piętra otaczane są nowoczesnym przeszkleniem, w którym zaprojektowane zostały także uchylne wąskie skrzydełka okien, umożliwiające użytkownikom obiektu przewietrzanie pomieszczeń, nie tylko przez systemy pełnej wewnętrznej klimatyzacji, ale i poprzez bezpośredni dostęp do zewnętrznego powietrza. To rozwiązania mające na celu podniesienie komfortu klimatycznego pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości sanitarno-higienicznej.

– Wrażenie robi nie tylko wysokość budynku, ale także jego szklana fasada, która dzięki niewidocznym z zewnątrz elementom łączącym wygląda jak gładka lustrzana tafla. Montujemy ją w systemie segmentowym, czyli bez użycia rusztowań – to pierwsze wykorzystanie tego typu technologii w Poznaniu – zdradza Piotr Kledzik.

Andersia Silver zalśni nie tylko wysokości, ale także architektoniczną atrakcyjnością. Niezwykłą fasadę biurowca tworząsemistrukturalne ściany kurtynowe dające efekt jednorodnej tafli szkła. Najemcy będą mogli cieszyć się inspirującymi widokami na panoramę Poznania z aż trzech tarasów zlokalizowanych na 12 i 19 piętrze. Zakończenie prac na poznańskim Placu Andersa i oddanie do użytku biurowca Andersia Silver planowane jest na 2025 r.

Powstanie biurowca Andersia Silver finalizuje trwającą od 25 lat inwestycję zlokalizowaną przy Placu Andersa w Poznaniu. Realizują ją wspólnie Von der Heyden Group i Miasto Poznań, a jej łączny budżet wyniesie 250 mln euro, czyli ponad miliard złotych. Efektem tej inwestycji jest spektakularna metamorfoza nieuporządkowanego skweru do tętniącego miejskim życiem biurowego centrum Poznania. Zespół obiektów zlokalizowanych przy Placu Andersa stał się biznesową wizytówką stolicy Wielkopolski, a oddanie do użytku Andersii Silver jeszcze bardziej podkreśli jego potencjał, tworząc najnowocześniejszą powierzchnię biurową w najdogodniejszej dla użytkowników lokalizacji, od lat kojarzonej z nowatorstwem i konkurencyjnością.

– Budowanie to wybitnie zespołowa działalność. Pojedyncza osoba nie stworzy obiektu o takim wymiarze. Dlatego jest nas dużo i każdy tutaj jest ważny. Mamy szanse kolejny raz pozostawić po sobie ślad, który wpisze się w krajobraz miasta, kolejne miejsce na spacer z wnukami i opowieść o tym, jaką przygodę tutaj przeżyliśmy – powiedział Wojciech Korybalski, Dyrektor Regionu Poznań PORR S.A.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl