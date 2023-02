Na początku lutego miało miejsce uroczyste zawieszenie wiechy na budowie biurowca Lakeside na warszawskim Mokotowie. To oznacza, że prace konstrukcyjne zostały zakończone i zaczęła się ostatnia prosta do otwarcia budynku dla najemców.

Lakeside to najnowszy biurowiec wybudowany w Polsce przez belgijskiego dewelopera ATENOR.

Budynek osiągnął wysokość ośmiu kondygnacji.

Oddanie budynku do użytkowania przewidziane jest na III kwartał tego roku.

Zawieszenie wiechy, czyli strojnego wieńca z kolorowymi wstążkami, na szczycie nowo powstałego budynku to popularna tradycja budowlana. Wydarzenie symbolizuje zakończenie działań przy konstrukcji oraz to, że budynek osiągnął docelową wysokość. Obecnie na terenie Lakeside trwają prace elewacyjne, roboty budowlano-wykończeniowe oraz instalacyjne. W świętowaniu wzięli udział generalny wykonawca oraz podwykonawcy, przedstawiciele władz lokalnych i deweloper.

Lakeside to najnowszy biurowiec wybudowany w Polsce przez belgijskiego dewelopera ATENOR.

Lakeside to najnowszy biurowiec wybudowany w Polsce przez belgijskiego dewelopera ATENOR. Budynek będzie oferował 24 000 mkw. nowoczesnej i zrównoważonej powierzchni do wynajęcia. Jakość została potwierdzona przez certyfikację BREEAM na poziomie OUTSTANDING oraz WELL GOLD.

Poza biurami w kompleksie będzie miejsce na restaurację, kawiarnię, zaawansowaną infrastrukturę dla rowerzystów, ładowarki do pojazdów elektrycznych - to z pewnością ułatwi najemncom korzystanie z biurowca. Dedykowane tarasy, otoczenie jeziora i zielonych miejskich stref relaksu wyznaczą nowy, wyjątkowy standard dla przestrzeni do pracy.

Biurowiec jest doskonale skomunikowany z najważniejszymi punktami w Warszawie, a strategiczne położenie budynku przy lotnisku Chopina zapewnia również wygodne połączenia międzynarodowe. Generalny wykonawca budynku to firma PORR, a budowa w pełni zasilana jest czystą energią z odnawialnych źródeł. Swoją architekturę Lakeside zawdzięcza projektowi Grupa 5 Architekci. Wyłącznym agentem, odpowiedzialnym za komercjalizację budynku jest międzynarodowa firma doradcza JLL.

Swoją architekturę Lakeside zawdzięcza projektowi Grupa 5 Architekci.

Lakeside będzie oferował najemcom spokojne, zielone otoczenie w atrakcyjnej lokalizacji na warszawskim Mokotowie. Bliskość przyrody sprawia, że będzie to idealne miejsce do relaksu zarówno w trakcie, jak i po pracy. Przestrzenie biurowe, podyktowane zrównoważonym budownictwem i zielonymi certyfikatami będą unikalnym doświadczeniem dla ich użytkowników. Symboliczne zawieszenie wiechy oznacza, że prace budowlane idą zgodnie z harmonogramem i już niedługo w ręce najemców zostanie oddany ten wyjątkowy projekt – mówi Karolina Pawłowska, Development & Leasing Manager, ATENOR Poland.

ATENOR to firma deweloperska notowana na giełdzie Euronext Brussels. Poprzez podejście do kwestii urbanistycznych i architektonicznych dąży do odpowiedniego reagowania na nowe wyzwania stawiane przez zmiany w życiu miejskim i zawodowym. Spółka ATENOR, aktualnie obecna w 10 krajach Europy, posiadająca w portfolio 32 projekty o powierzchni ok. 1,3 mln mkw., inwestuje w nieruchomości o dużej skali, spełniające surowe kryteria lokalizacji, efektywności ekonomicznej i poszanowania środowiska.

Cieszę się, że nasz zespół JLL odpowiada za komercjalizację Lakeside. To wyróżniający się architekturą, udogodnieniami i zielonym otoczeniem miejskiego jeziora projekt biurowy w dogodnej lokalizacji na warszawskim Mokotowie. Firmy zwracają obecnie jeszcze większą uwagę na dobre samopoczucie swoich pracowników. Nowa strategia dla wielu łączy dobrostan społeczny, fizyczny i psychiczny pracownika. Widzimy, że coraz więcej najemców świadomie wybiera przyjemne, zrównoważone i zielone biura, tworząc nowoczesne miejsca pracy w oparciu o wymagania i oczekiwania swoich pracowników – podkreśla Małgorzata Arseniuk, Senior Consultant, Office Agency, JLL.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl