Wiecha u Norblina. Fabryka zaklina historię w nowoczesności

Kompleks ma świetną lokalizację – do dwóch stacji metra: Rondo ONZ i Rondo Daszyńskiego jest zaledwie 300 metrów. – Mamy nadzieję, że mieszkańcy, którzy pracują w okolicy będą przechodzić przez Norblina przed pracą lub po jej zakończeniu – mówi Kinga Nowakowska.

Fabryka będzie przyjazna także rowerzystom. Pod obiektem kończy się ścieżka rowerowa, więc dla cyklistów zaprojektowano dwa parkingi. Ten dla gości kompleksu będzie pierwszym w Polsce. Pozwoli na jednoczesne parkowanie 92 pojazdów umieszczanych automatycznie w cylindrycznym garażu o średnicy 7,5 m. Ukrycie go pod ziemią wymagało wykopu o głębokości ok. 5,25 m. To największe rozwiązanie tego typu oferowane przez hiszpańską firmę Biceberg.

- Świat się przesiada na rowery. Garaż jest moją dumą, ale był horrorem działu budowlanego. Zobaczyłam to rozwiązanie w Japonii i bardzo chciałam, aby się u nas pojawiło – opowiada Kinga Nowakowska.

Drugi parking, także w podziemiu, przeznaczony będzie dla pojazdów najemców. Pomieści szatnie z prysznicami i ponad 200 rowerów.

Historia zaklęta w ulicy

Część usługowo-handlowa Fabryki Norblina zajmie ponad 24 tys. mkw. Butiki, sklepy, gastronomia oraz strefa wellness zajmą powierzchnię ok. 4 tys. mkw. Wszystkie ogólnodostępne pasaże, uliczki i placyki będą miały nazwy pochodzące od osób, które odegrały ważną rolę w historii dawnej fabryki lub były z nią związane. Pojawi się więc m.in. pasaż Ludwika Norblina, Teodora Wernera, a także uliczka Albertyny Werner, braci Buch czy Franciszka Ryxa, znanego kamerdynera króla Stanisława Augusta.

Pasaż wzdłuż ul. Prostej o łącznej długości ok. 165 m rozpocznie się na ul. Żelaznej historyczną bramą. Kolejny, o długości niemal 100 m, połączy ul. Prostą i Łucką. Otworzy go ceglana brama zrekonstruowana z oryginalnych elementów muru okalającego dawną fabrykę od strony ul. Łuckiej. Jego nowoczesne zadaszenie nawiązuje m.in. do pasażu Emmanuela w Mediolanie.

