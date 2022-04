Wiecha zawisła na biurowcu Brain Park w Krakowie

Symboliczna wiecha zwieńczyła dziesiątą kondygnację etapów A i B kompleksu biurowego Brain Park realizowanego przy ul. Fabrycznej w Krakowie. Oznacza to, że biurowa inwestycja Echo Investment osiągnęła najwyższy punkt konstrukcyjny. Zakończenie realizacji projektu jest planowane na III kwartał 2022 roku.

U zbiegu Alei Pokoju i ul. Fabrycznej w Krakowie trwa realizacja pierwszego etapu kompleksu biurowego Brain Park składającego się z dwóch budynków.

składającego się z dwóch budynków. Cała inwestycja zakłada trzy 10-kondygnacyjne budynki z dwupoziomowym garażem podziemnym, o łącznej powierzchni blisko 43 tys. mkw.

Z wyższych pięter najemcy będą mogli podziwiać panoramę Krakowa z Zamkiem Królewskim na Wawelu w roli głównej.

- Zakończyliśmy roboty konstrukcyjne budynków (...) czego dowodem jest wiecha, która zawisła na poziomie ponad 40 metrów. W obu budynkach prowadzimy prace elewacyjne, roboty budowlano-wykończeniowe i instalacyjne. Pozwolenie na użytkowanie planujemy uzyskać w 3 kwartale bieżącego roku – mówi Marek Rajchel, dyrektor budowy projektu Brain Park, Echo Investment.

Zielony, bezpieczny, ponadczasowy

Za projekt architektoniczny inwestycji odpowiada krakowska pracownia BE DDJM Architekci. Projektanci postawili w projekcie na prostą bryłę z ponadczasową elegancką jasną elewacją.

Inwestycja realizowana jest w zgodzie ze standardem Echo Pure Office. Deweloper zainstaluje tu technologię oczyszczania powietrza RCI Active Pure, która dezaktywuje zanieczyszczenia PM, wirusy, grzyby i bakterie, w tym wirusa SARS CoV-2 w czasie krótszym niż 1 minuta. Jej wykorzystanie podniesie jakość powietrza w całym budynku.

Wyróżniającym atutem inwestycji będzie patio. Znajdzie się tam mnóstwo zieleni, miejsca do odpoczynku, integracji oraz strefa do gier i aktywności. Deweloper zadbał także o użytkowników alternatywnych i ekologicznych środków transportu. Znajdziemy tu stacje do ładowania pojazdów elektrycznych, parking dla rowerów wraz z pełną infrastrukturą: szatnie, prysznice i stojaki dla rowerów.

Trwa komercjalizacja inwestycji. Najemcą, który między innymi rozpocznie prace tuż po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie jest PepsiCo GBS Kraków.