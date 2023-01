Odkryj niezapomnianą atmosferę Wiednia i dowiedz się dlaczego Julius Meinl jest ambasadorem wiedeńskiej kultury kawiarnianej z misją jest szerzenia jej na całym świecie.

Kiedy ludzie myślą o wiedeńskich kawiarniach, zwykle mają na myśli ich wyjątkowo odprężającą atmosferę cudownie skłaniającą do refleksji. Jest to spowodowane wieloma czynnikami. Wysokiej jakości obsługą kelnerską, cudownym wnętrzem i oczywiście czytającymi gazetę gośćmi, którzy tworzą aurę ponadczasowości i spokoju. Szczególnie ważna jest doskonała filiżanka kawy.

Marka Julius Meinl jest zakorzeniona we wszystkim, co wiedeńskie: wyrafinowanej tradycji, nienagannej obsłudze, kreatywnej ekspresji i uznaniu najwyższej jakości.

Kawiarnie odegrały kluczową rolę w kształtowaniu kultury Wiednia. Dziś zjawisko to jest znane na całym świecie i przyciąga turystów z zagranicy, podobnie jak jego mieszkańców.

Wiedeńska kawiarnia reprezentuje życie społeczne w najlepszym wydaniu. Jest to miejsce, w którym spotykają się różne osoby, aby dyskutować o swoich marzeniach, dzielić się swoimi pomysłami, komponować arcydzieła, czytać lub po prostu spokojnie siedzieć i obserwować kolorowe i dynamiczne życie.

Wiedeńska kawiarnia to wspaniała instytucja pełna historii, emocji i życia. To kolebka inspiracji. Spotykają się tutaj artyści, wymieniają pomysły i tutaj tworzą. Ich prace i dzieła są napędzane przez kawę Julius Meinl.

Wiedeńska kawiarnia, serce miejskiego życia

Wejdź do kawiarni w Wiedniu, a przywita Cię wyjątkowa i niecodzienna atmosfera. Istnieją przyjemne zwyczaje i aranżacje, które tworzą całość. Oprócz szerokiej gamy kaw, ciastek i międzynarodowych gazet słyną z marmurowych blatów, krzeseł i żyrandoli Thonet.

Nazwy takich kawiarni jak Café Landtmann czy Café Central są znane na całym świecie, ale wszystkie wiedeńskie kawiarnie są żywym odzwierciedleniem tego, co czyni Wiedeń tak wyjątkowym. I warte odwiedzenia tylko dla samych kawiarni!

Każdy gość może zatem zasmakować prawdziwego wiedeńskiego stylu życia i kultury, po prostu wypijając jedną filiżankę kawy – tradycyjnie przynoszonej na srebrnej tacy w towarzystwie szklanki wody przez wiedeńskiego kelnera z charakterystycznym, czarującym poczuciem humoru.

Uhonorowane przez Unesco

Kultura wiedeńskiej kawiarni została oficjalnie wpisana na Listę Światowego Inwentarza Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w 2011 roku.

Zgodnie z definicją UNESCO: „typowe dla wiedeńskich kawiarni są marmurowe stoły, na których serwowana jest kawa, krzesła Thonet, stoliki gazetowe i detale wyposażenia wnętrz w stylu historyzmu. Kawiarnie to miejsce, w którym konsumuje się czas i przestrzeń, ale na rachunku widnieje tylko kawa ”. Julius Meinl jest ambasadorem wiedeńskiej kultury kawiarnianej od 1862 roku!

Wiedeń tak samo fascynujący jak kiedyś

Ale co kryje się za wyjątkową atmosferą i urokiem Wiednia? Czy to charakterystyczny urok, którym miasto emanuje niezależnie od pory roku, czy też status najlepszego miasta do życia na świecie? Czy to ogrom atrakcji turystycznych, a może różnorodność wydarzeń kulturalnych, z których tak słynie stolica Austrii? Tajna wiedeńska receptura zawiera bez wątpienia całą gamę składników – ale to, co kochamy najbardziej, to niezrównane bogactwo kulinarnych atrakcji, które Wiedeń oferuje swoim mieszkańcom i gościom z całego świata. Pyszne ciasta i wypieki oraz prawdziwie wyjątkowa kultura kawy, kształtowana i rozsławiana na całym świecie przez Julius Meinl od 160 lat.

W Wiedniu przeszłość i teraźniejszość są doskonale zrównoważone. Tylko w Wiedniu możesz w pełni zanurzyć się w lokalnym dziedzictwie kulturowym, nawet nie wchodząc do muzeum. Oferuje on od barokowych krajobrazów ulicznych i cesarskich pałaców po wspaniałe kolorowe i wszechobecne graffiti, a także kwitnące współczesne kawiarnie, które oferują najnowsze trendy w designie i stylu życia.

Ciesz się duchem Wiednia – z typową wiedeńską kawą od Julius Meinl

Jedna z dwóch palarni firmy Julius Meinl nadal znajduje się w XVI dzielnicy Wiednia, gdzie została założona w 1911 roku. Palarnia specjalizuje się w paleniu najwyższej jakości mieszanek Arabik w klasycznym wiedeńskim procesie palenia.