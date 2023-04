Trwa rozbiórka budynku Atrium International przy Al. Jana Pawła II 23 w Warszawie. Prace zakończą się w sierpniu 2023 r. Potem rozpocznie się budowa kompleksu wieżowca Upper One z biurami i hotelem.

Trwa rozbiórka biurowca Atrium International przy Al. Jana Pawła II 23. W biurowcu do października ubiegłego roku mieszkało ok. 700 uchodźców z Ukrainy.

W miejscu rozbieranego biurowca powstanie kompleks Upper One. To wieża biurowa o 34 kondygnacjach i 17-piętrowy hotel.

Kompleks Upper One ma zostać oddany do użytkowania w czwartym kwartale 2026 r.

Trwa rozbiórka biurowca Atrium International przy Al. Jana Pawła II 23. W biurowcu do października ubiegłego roku mieszkało ok. 700 uchodźców z Ukrainy. Fot. PTWP.

- Budujemy wieżę o 34 kondygnacjach i 17-piętrowy hotel. Całość osadzona będzie na pięciokondygnacyjnym garażu podziemnym, który pomieści 219 miejsc postojowych. Biurowiec o powierzchni niecałych 36 tys. mkw. zostanie wyposażony w system geotermii. Całość planujemy oddać do użytkowania w czwartym kwartale 2026 r. - informuje Agata Stelmach, Project Director w spółce deweloperskiej STRABAG Real Estate.

Jak przebiega rozbiórka w środku miasta?

Rozbiórka Atrium International. Cześć miękką, czyli demontaż wszystkiego przy pomocy siły ludzkiej i niewielkiego sprzętu STRABAG ma już za sobą. Fot. Mat. prasowe.

Rozbiórkę podzielono na dwa etapy.

- Cześć miękką, czyli demontaż wszystkiego przy pomocy siły ludzkiej i niewielkiego sprzętu mamy już za sobą. Zdemontowaliśmy w ten sposób elewację i okna, których 200 sztuk, w ramach współpracy z Fundacją Brda, wspierającą pracę z materiałami z odzysku w budownictwie, pojechało na Ukrainę - opisuje Piotr Kolasa, dyrektor kontraktu w spółce budowlanej STRABAG.

Rozbiórka Atrium International. Odzyskiwany jest gruz betonowy i ceglany, który posłuży do wytworzenia kruszyw alternatywnych. Oprócz tego stal zostanie odzyskana w stu procentach. Fot. PTWP.

Obecnie trwają rozbiórki twarde przy użyciu ciężkiego sprzętu. - Są podzielone na dwa etapy. Pierwszy polega na zburzeniu części nadziemnej i zbudowaniu platformy umożliwiającej wykonanie części podziemnej - tłumaczy Piotr Kolasa.

Podczas rozbiórki Atrium International odzyskiwany jest gruz betonowy i ceglany, który posłuży do wytworzenia kruszyw alternatywnych. Oprócz tego stal zostanie odzyskana w stu procentach. Fot. Mat. prasowe.

Faza druga jest związana z wieloetapowymi pracami w podziemiu, czyli budową ścian szczelinowych, demontażem płyty fundamentowej i wykonaniem pozostałych elementów posadowienia.

Rozbiórka Atrium International. Wszystkie materiały ze środka, czyli: szkło, drewno, tworzywo, stal, miedź, czy kable podlegają recyklingowi. Zostały tak zdemontowane, by zachować niezmieszane strumienie odpadów, umożliwiające powtórne wykorzystanie w całości. Fot. PTWP.

- Wszystkie materiały ze środka, czyli: szkło, drewno, tworzywo, stal, miedź, czy kable podlegają recyklingowi. Zostały tak zdemontowane, by zachować niezmieszane strumienie odpadów, umożliwiające powtórne wykorzystanie w całości - wylicza Piotr Kolasa.

Podobnie jest podczas rozbiórki twardej. Odzyskiwany jest gruz betonowy i ceglany, który posłuży do wytworzenia kruszyw alternatywnych. Oprócz tego stal zostanie odzyskana w stu procentach.

Rozbiórka Atrium International. Część elementów wyposażenia budynku przekazaliśmy Fundacji Serce Warszawy, która przygotowuje mieszkania dla osób wychodzących z bezdomności. Fot. PTWP.

- Zakładamy, że nie mniej niż 70 proc. całości materiałów ma być powtórnie wykorzystana - dodaje Piotr Kolasa.

Na przykład okładziny marmurowe pojawią się m.in. w przestrzeniach wspólnych w nowym obiekcie.

- Poza tym, część elementów wyposażenia budynku przekazaliśmy Fundacji Serce Warszawy, która przygotowuje mieszkania dla osób wychodzących z bezdomności - opisuje Agata Stelmach.

STRABAG przygotowywał rozbiórkę Atrium International od dwóch lat. Podpisał umowy dobrosąsiedzkie, zarówno ze Spółdzielnią Mieszkaniową Żelazna Brama, jak i Atrium Tower. Fot. PTWP.

Czy hałas przeszkadza sąsiadom dawnego biurowca?

STRABAG przygotowywał rozbiórkę od dwóch lat. - Rozmawialiśmy z sąsiadami biurowca. Podpisaliśmy umowy dobrosąsiedzkie, zarówno ze Spółdzielnią Mieszkaniową Żelazna Brama, jak i Atrium Tower - informuje Agata Stelmach.

Prace rozbiórkowe potrwają do sierpnia 2023 r., ale to nie oznacza zakończenia robót, bo rozpocznie budowa. - Wykorzystanie ciężkiego sprzętu, głębokie fundamentowanie i żurawie - to wszystko będzie oddziaływało, ale robimy wszystko, by w jak najmniejszym stopniu - zapewnia Piotr Kolasa.

Trwa rozbiórka budynku Atrium International przy Al. Jana Pawła II 23 w Warszawie. Prace potrwają do sierpnia 2023 r. Fot. PTWP.

W tym celu wyznaczono m.in. strefę sześciu metrów i zbudowano wokół budowy szczelne ogrodzenie, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się kurzu. Dodatkowo, sprzęt wyburzający jednocześnie zrasza gruz, aby pyłu unosiło się jak najmniej. Załoga pracuje od godziny 7 do 20. Roboty mogą ewentualnie się przedłużyć do godz. 22, ale nie później, ponieważ firma nie ma pozwolenia na pracę nocą.

Rozbiórka Atrium International. Załoga pracuje od godziny 7 do 20. Roboty mogą ewentualnie się przedłużyć do g. 22., ale nie później, ponieważ firma nie ma pozwolenia na pracę nocą. Fot. Mat. prasowe.

Monitoringiem geodezyjnym objęty jest blok mieszkalny ul. Grzybowskiej 30. oraz Atrium Tower i cała infrastruktura drogowa w otoczeniu budowy.

Odchodzi Atrium nadchodzi Upper One

Przyjazny układ urbanistyczny całego kompleksu pozwoli na zbudowanie dodatkowych dwóch przejść między ul. Jana Pawła II a ul. Ciepłą.

Podczas rozbiórki Atrium International nie mniej niż 70 proc. całości materiałów ma być powtórnie wykorzystana. Fot. PTWP.

- Mieszkańcy zyskają dodatkową przestrzeń publiczną pomiędzy Atrium Tower, a nowym hotelem. Znajdzie się tam ogródek restauracyjny, amfiteatr i przejście do stref zielonych. Wytworzy się także dziedziniec między hotelem i nowym budynkiem biurowym - opisuje Agata Stelmach.

Dodaje, że firma STRABAG odpowiada za remont całej ul. Ciepłej dochodzącej do ul. Elektoralnej. W parterach obu budynków zaplanowano usługi handlowe i gastronomiczne, ponieważ bardzo ładnie się sprawdzały w Atrium International.

