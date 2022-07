Wielka przebudowa w WTT. Tak firma Muniak odmieniła biuro UNIQA

To jedna z największych powierzchniowo przebudów powierzchni biurowej na stołecznym rynku. Projekt przewidywał generalny remont ponad 11 tys.mkw. i przygotowanie przestrzeni do pracy dla firmy UNIQA (dawniej AXA). Prace realizowane w Warsaw Trade Tower pod nadzorem i koordynacją działu Workplaces w Globalworth Poland wykonała firma Muniak wraz z innymi wykonawcami.

Projekt przebudowy ponad 11 tysięcy mkw. dla firmy Uniqa w Warsaw Trade Tower to jeden z największych projektów fit out realizowanych dla najemców biurowców Globalworth.

Licząca 42 piętra, 208 m wysokości i ponad 45 tys. mkw. powierzchni biurowej wieża zlokalizowana jest przy ulicy Chłodnej 51 na Woli, w pobliżu skrzyżowania ulicy Towarowej i alei Solidarności oraz stacji drugiej linii metra Rondo Daszyńskiego.

Generalnym wykonawcą nowej aranżacji jest firma Muniak.

Inwestycja zakładała roboty wyburzeniowe na kilku piętrach biurowca i wykonanie kompletu prac. To łącznie ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych w zakresie budowlanym, instalacji sanitarnych (m.in. wentylacja, klimatyzacja, wyciąg spalin), instalacji elektrycznych (zasilanie, niskie prądy, oświetlenie, SSP) oraz wyposażenia meblowego. W cały projekt zaangażowanych było ponad 300 fachowców z różnych branż koordynowanych przez generalnego wykonawcę – firmę Muniak.

Nowe wnętrze biura UNIQA w Warsaw Trade Tower

Z ramienia firmy Muniak projekt prowadził Mateusz Stępień (kierownik projektu) ze wsparciem Kamila Romaniuka (koordynacja prac elektrycznych) oraz Pawła Oracza i Huberta Wierzyckiego (koordynacja prac sanitarnych), a także Sylwii Wesołowskiej (koordynacja prac budowlanych).

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Około 20 tysięcy pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Warsaw Trade Tower

Globalworth jest giełdową spółką nieruchomościową działającą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną na alternatywnym rynku inwestycyjnym (AIM) – subrynku głównego parkietu Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie. Firma jest czołowym inwestorem sektora biurowego w Europie Środkowo-Wschodniej, dzięki wiodącej pozycji zarówno w Rumunii, jak i w Polsce.