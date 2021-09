Wielka transakcja na rynku biurowym. Globalworth sprzedaje pięć biurowców w Warszawie za 123 mln euro

- Cieszymy się ze sprzedaży tych pięciu nieruchomości. Ta transakcja pozwoli naszym specjalistom zarządzającym polskim portfelem nieruchomości Globalworth skoncentrować się na większych i bardziej strategicznych obiektach biurowych - komentuje Łukasz Duczkowski, Head of Investments and Special Projects w Globalworth Poland.



- Pracowaliśmy nad tą umową z Globalworth od kilku miesięcy i jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że ostatecznie ją podpisaliśmy. Jesteśmy przekonani, że pomimo pandemii Covid biura pozostaną istotne, a to pierwszy krok do stworzenia szerszej platformy - mówi Darius Divwalla, partner zarządzający w Cornerstone Investment Management.



Największym spośród sprzedanych przez Globalworth obiektów jest znajdująca się w warszawskim centrum biznesowym Warta Tower o powierzchni 30 000 mkw. Do 2023 roku 5th Corner planuje przeznaczyć ponad 30 mln euro na całkowitą renowację budynku.

Globalworth w transakcji reprezentowała kancelaria Rymarz Zdort oraz Baker McKenzie (doradztwo finansowe), a kupującego Dentons, Colliers, MDDP oraz Savills.

Cornerstone Investment Management, założony przez Przemysława Krycha w 2001 roku, jest firmą zarządzającą inwestycjami private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Dorobek firmy obejmuje inwestycje w różnych sektorach, w tym: nieruchomościach, usługach zarządzania IT, operatorach kablowych, energii odnawialnej, opieki zdrowotnej, żywności, metalach ekologicznych i usługach finansowych.

Globalworth jest giełdową spółką nieruchomościową działającą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną na alternatywnym rynku inwestycyjnym (AIM) – subrynku głównego parkietu Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie.

Firma jest inwestorem sektora biurowego w Europie Środkowo-Wschodniej, dzięki wiodącej pozycji zarówno w Rumunii, jak i w Polsce.

Globalworth inwestuje w wysokiej jakości nieruchomości biurowe i parki logistyczne w pierwszorzędnych lokalizacjach. Firma buduje nieruchomości, nabywa je, a także bezpośrednio nimi zarządza.

Globalworth, kierowany przez 200 specjalistów na Cyprze, Guernsey, w Rumunii i Polsce, posiada portfel aktywów o wartości 3,1 mld euro (według stanu na 30 czerwca 2020 roku). Około 95,1 proc. portfela to nieruchomości generujące przychody z wynajmu, głównie biurowe, wynajęte około 650 międzynarodowych i krajowych firm. W Rumunii spółka posiada nieruchomości w Bukareszcie, Timișoarze, Konstancy i Pitești. Z kolei w Polsce działa w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi i we Wrocławiu.