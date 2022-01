Wielki powrót do pracy zdalnej. Co na to pracownicy?

Jednak doświadczenia z dwóch lat życia z COVID-19 pomagają w pracy w trybie home office.

Co drugi pracownik jest bardziej samodzielny i ma większą kontrolę nad organizacją pracy.

- Pandemia dotknęła wszystkich sfer życia organizacji: kultury, procesów, wartości, wzorów komunikacji i priorytetów. Nadal jesteśmy w procesie zmian, uczymy się elastyczności i na nowo układamy zawodową codzienność. Finalny kształt będzie różny dla każdej organizacji i zależny w dużej mierze od liderów. To, na czym się skoncentrują, którym obszarom nadadzą priorytet, jakie będą ich postawy nakreśli kształt przyszłych środowisk pracy. Wiemy już, że nasza przyszłość to różnie interpretowany model hybrydowy, który czerpie to co najlepsze, z potencjału dwóch światów: biura i strefy zdalnej. Teraz, ze względu na rozwój pandemii, ponownie przechodzimy na „home office”. Na tym etapie warto zweryfikować dotychczasowe doświadczenia i zastanowić się co działa, a co wymaga korekty i usprawnień – mówi Małgorzata Niewińska, szefowa działu środowiska pracy i zarządzania zmianą w CBRE.

Praca zdalna – hit czy kit?

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Minister Zdrowia, w związku z szybkim wzrostem liczby zakażań na koronawirusa, zaapelował do wszystkich pracodawców w Polsce, by w miarę możliwości praca zdalna ponownie stała się standardem. Podobne rekomendacje zastosowano m.in. w Anglii czy Belgii. To oznacza, że już teraz pracownicy wracają na home office. Wpływa to pozytywnie na niektóre aspekty ich życia: daje możliwość oszczędzenia czasu i pieniędzy na dojazdy, pozwala spędzać więcej czasu z rodziną i zapewnia więcej miejsca na zaaranżowanie dnia zgodnie z własnymi potrzebami. Z badania CBRE wynika również, że 51% osób, dzięki doświadczeniom pandemii, jest bardziej samodzielna, 50% ma większą kontrolę nad organizacją pracy, a 44% uważa, że jest bardziej produktywna i odpowiedzialna za dostarczane rezultaty biznesowe.