Zabytkowe fabryki mają dziś miastom wiele do zaoferowania. Rewitalizowana właśnie Stara Rzeźnia to 80 tys. mkw. powierzchni użytkowej i to w samym centrum Poznania.

Stara Rzeźnia to zabytkowy teren zakładów mięsnych na Garbarach w Poznaniu.

W ciągu najbliższych 6. lat teren o pow. 5,5 ha ma zostać całkowicie zrewitalizowany.

W najbliższych dniach inwestor złoży WZiZT na pierwsze dwa budynki i tym samym rozpocznie inwestycję.

Na rewitalizowanym terenie powstanie sala teatralno-widowiskowa, 500 mieszkań i 2 budynki biurowe.

Projekt ma sensownie połączyć obiekty historyczne ze współczesnymi potrzebami mieszkańców Poznania.

O czym jest historia Starej Rzeźni? Tak naprawdę to historia o transformacji europejskich miast. O tym, jak się rozrastają i zmieniają.

- Dlatego z odpowiednią wrażliwością staraliśmy się podejść do tematu i sprostać zadaniu, z jakim tutaj mamy do czynienia – mówił Mariusz Rutz, współwłaściciel pracowni JSK Architekci, odpowiedzialnej za nowe życie martwego dziś terenu dawnych zakładów mięsnych w Poznaniu.

Stara Rzeźnia w Poznaniu

Nowy pomysł na zagospodarowanie przestrzeni po Starej Rzeźni to efekt prac zespołu architektów Przemysława Borkowicza i dalej pracowni JSK.

To także konsekwencja współpracy wszystkich projektantów z architektem miejskim, miejskim konserwatorem zabytków, miejską pracownią urbanistyczną i z władzami Poznania.

Koncepcja rewitalizacji zakłada, że w całości zachowane będą zabudowania z przełomu XIX i XX wieku, w tym m.in. hala główna zakładów, kotłownia, maszynownia i wieża wodna.

Ceglane elewacje odzyskają pierwotny wygląd i dawno utraconą świetność. Wnętrza zostaną dostosowane do nowych funkcji, także pod względem konstrukcyjnym.

Zakłady mięsne na Garbarach w Poznaniu.

Tkanka miasta jest żywa

Miejsca, które w XIX wieku były zaledwie przedmieściami, w XX w. stały się integralną częścią śródmieść. A w wiek XXI wkraczają, zmieniając swoje przeznaczenie. I taki jest właśnie projekt poznański.

Architekt podkreśla, że wielu ludzi chce w takich miejscach mieszkać. Styk starej substancji obiektów - świadków historii z nowoczesną zabudową sprawia, że rewitalizowane kwartały wszędzie na świecie cieszą się zainteresowaniem.

Historyczna zabudowa i fakt, że jesteśmy w samym sercu miasta, a przez okno widzimy starannie wznoszone obiekty o koronkowych elewacjach i bardzo pięknych dachach są dziś bardzo atrakcyjne dla ludzi - mówi Mariusz Rutz, współwłaściciel pracowni JSK.

Stara Rzeźnia w Poznaniu

- W Polsce mamy Wyspę Spichrzów, gdzie tereny portowe stają się bardzo pożądanym miejscem. Gdzie powstają hotele i mieszkania - mówi Mariusz Rutz, współwłaściciel pracowni JSK Architekci, przedstawiającej właśnie projekt rewitalizacji.

Ale Stara Rzeźnia to nie wyjątek, bo w Europie jest cały szereg takich realizacji. Na przykład londyńskie Docklands: kiedyś silnie przemysłowy teren portowy, o zupełnie innym dla miasta znaczeniu, w latach 80. XX w. przeszedł metamorfozę.

Zaczęły tam powstawać biura i mieszkania i w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Docklands stał się głównym centrum finansowym Londynu.

Dziś konkuruje z londyńskim City i jest bardzo pożądanym miejscem zamieszkania.

Prezes Excel musi się zgodzić

Najtrudniejszy jest kompromis, który w sensowny sposób pozwoli połączyć obiekty historyczne z potrzebami współczesności. Ostatnie lata pokazały, że w Poznaniu jest to wyjątkowo trudne.

- Kiedy kilka lat temu nieżyjący już Przemysław Borkowicz zaprosił mnie do Starej Rzeźni i wspólnie z prezesem Przybyłem przedstawił wizję i sposób, w jaki chciałby to zaprojektować, to trudno było nie zobaczyć w tym analogii do przeszłości i Starego Browaru. To też był trudny biznesowo projekt. Ale wybrano takich architektów i takiej spółce powierzono projekt, że to się udało. I kiedy mi mówił, jak zamierzają Starą Rzeźnię przystosować, to podchodziłem do tego z pewną ufnością. Dlatego, że z jednej strony stołu miałem architekta, który pokazał jak można to połączyć, a z drugiej prezesa spółki, któremu przy bardzo trudnym właścicielu, jakim była pani Grażyna Kulczyk, udało się w pracy nad Starym Browarem uzyskać dobry efekt – mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Stara Rzeźnia w Poznaniu

- Mam nadzieję, że ten projekt szybko pozwoli wykorzystać bardzo istotną z punktu widzenia miasta przestrzeń, położoną 400 m. od starego rynku. I że ta przestrzeń zacznie znowu naprawdę żyć. Widzę przedstawicieli kultury: Teatru Polskiego, festiwalu Malta, i mam nadzieję, że dzięki nim ta historyczna przestrzeń się odrodzi - mówił prezydent.

Miasto mocno liczy na to, że kompromisy, które udało się uzyskać władzom i deweloperowi, pozwolą na dopełnienie elementu finansowego, ważnego dla każdego inwestora.

Wierzę, że już niedługo zamieszkają tutaj podatnicy, którzy będą odprowadzać do miasta podatki, tak bardzo do rozwoju potrzebne - wyraził przekonanie Jacek Jaśkowiak podczas prezentacji projektu.

Zabytkowy mixed-use

Włodarzom miasta zależy, by ten ponad stuletni, zapomniany nieco industrialny fragment miasta nabrał świeżości i eleganckiego charakteru.

Zabudowa należąca niegdyś do zakładów mięsnych - nazywana dzisiaj Starą Rzeźnią - istnieje od 1900 roku. Na moment otwarcia zakłady były jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.

Dziś Stara Rzeźnia leży w samym centrum Poznania, 400 m. od rynku starego miasta, w obrębie ul. Garbary, Grochowe Łąki i Północnej. Jej teren zakupił Vastint Poland.

Tak wyglądają obecnie zabudowania dawnych zakładów mięsnych na Garbarach

Podupadające, zabytkowe zabudowania po XIX w. zakładach mięsnych zostaną starannie odrestaurowane.

Partery budynków zapełnią się lokalami usługowymi, wśród których zaplanowano lokalny targ ze świeżymi produktami a także przedszkole.

Otworzą się lokale gastronomiczne i handlowe, a duża część powierzchni kompleksu będzie miała funkcję kulturalno-wystawienniczą.

Dobudowa z czasów lat 50., dostawiona w konwencji PRL zostanie rozebrana.

Przy istniejących dziś historycznych placach powstaną skwery i aleje, wzdłuż których wyrosną nowoczesne biurowce i budynki mieszkalne.

I tak oto w Starej Rzeźni powstanie współczesny krajobraz miejski.

Inwestor zapowiada, że zrównoważony. I otwarty dla wszystkich.

Stara Rzeźnia w Poznaniu

W myśl koncepcji dawne budynki przemysłowe będą się uzupełniać z nowoczesną architekturą i przestrzeniami publicznymi, wzbogacone dobrą komunikacją a także olbrzym potencjałem na prowadzenie działalności kulturalnych.

Lecz przy całej swojej innowacyjności proponowane zagospodarowanie terenu ma przede wszystkim zachowywać szacunek dla tożsamości i historii tego miejsca.

Plan rewitalizacji Starej Rzeźni właśnie podlega konsultacjom społecznym, zorganizowanym przez władze miasta Poznania, w ramach procedury uchwalania planu miejscowego.

Inwestor zapewnia, że w razie obiekcji radnych miasta co do przedstawionego projektu, jest skłonny wprowadzić poprawki lub korekty.

Miasto 15. minutowe

Badania nad komfortem życia w miastach dowodzą, że te o najwyższym poziomie zadowolenia mieszkańców są kameralne, lecz mieszczą w sobie wszystko.

Dlatego planem architektów jest, by na terenie Starej Rzeźni powstały miejsca pracy, mieszkania, obiekty kultury, punkty handlowe, usługowe i gastronomiczne.

Sercem założenia jest centralny plac otoczony pierwotną zabudową historyczną, zaprojektowaną przez Feliksa Moritza, gdzie skupi się życie towarzyskie i kulturalne tego miejsca.

Pracownicy zakładów mięsnych na Garbarach

Dzięki niezwykłym gabarytom możliwościom technicznym, jakie dają budynki zakładu, a także doskonałej lokalizacji, w jednym z nich architekci przewidzieli teatr.

To między innymi on ma sprawić, że w miejscu opuszczonego dziś zakładu przemysłowego narośnie nowa tkanka miejska, zmieniając go w tętniąca życiem przestrzeń.

Architekci widzą tu miejsce, gdzie chętnie spędza się czas od porannej kawy aż po późną kolację, czy to w gronie przyjaciół czy na wieczornym spektaklu w teatrze.

Tak wyglądają obecnie zabudowania dawnych zakładów mięsnych na Garbarach

– Ta okolica ma olbrzymie znaczenie dla Poznania. Zależało nam na podkreśleniu cennej architektury przemysłowej i stworzeniu harmonijnego sąsiedztwa z zabytkowym otoczeniem Starego Miasta, Wzgórza św. Wojciecha ze Skałką i Cmentarzem Zasłużonych Wielkopolan, z mającym powstać w okolicy Muzeum Powstania Wielkopolskiego i terenami Cytadeli – mówił Roger Andersson, dyrektor zarządzający Vastint Poland.

Miejsce dostępne dla wszystkich

Plac przed wejściem głównym od strony ul. Garbary będzie nadal przestrzenią publiczną.

Nowa zabudowa powstanie tylko na obrzeżach kwartału, tak, by zabytkowe budynki z ulicy były z ulic nadal widoczne. Także i z serca kompleksu można będzie podziwiać Wzgórze Św. Wojciecha a także Stare Miasto.

Stara Rzeźnia w Poznaniu

– Zachowane zostaną fragmenty historycznego muru, jednak chcemy, by Stara Rzeźnia była miejscem przyjaznym i ogólnodostępnym. Punkty spotkań, wydarzenia kulturalne i artystyczne będą przyciągać przechodniów i bywalców, przyjaciół i całe rodziny – mówi Roger Andersson.

Dla mieszkańców okolic to istotna nowość, bo od 1900 roku aż do zakończenia działalności przemysłowej teren zakładów był zamknięty. Przez dziesięciolecia był tylko sporadycznie otwierany na imprezy artystyczne oraz giełdę staroci.

Zakłady mięsne na Garbarach

Miasto liczy, że nowy plan zagospodarowania będzie prawdziwą szansą na powrót mieszkańców do centrum Poznania, na aktywizację i podniesienie rangi okolicy.

Nowa powierzchnia mieszkalna i biurowa

Pierzeję stworzy szereg budynków mieszkalnych od strony ulicy Grochowe Łąki oraz tzw. Nowej Bóżniczej. Rozwiązania architektoniczne i materiały wykończeniowe mają sprawić, że nowo powstające budynki wpiszą się w kontekst przemysłowej architektury i w zastane sąsiedztwo. Wszystkie będą miały kondygnację podziemną, przeznaczoną w głównej mierze na garaże.

Stara Rzeźnia w Poznaniu

Dla klientów indywidualnych powstanie 550 mieszkań o różnym metrażu: od kawalerek poprzez mieszkania tradycyjne, aż do efektownych apartamentów na najwyższych kondygnacjach.

Większość lokali będzie wyposażona w balkony lub tarasy.

Wykończenia przewidziano z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów dekoratorskich, w różnych wariantach stylowych.

Sprzedaż zacznie się po zakończeniu całej inwestycji. Deweloper zapowiada, że mieszkania będą gotowe do zamieszkania od pierwszego dnia po zakupie.

Cały teren Starej Rzeźni przeznaczony będzie dla pieszych i rowerzystów.

W północnej oraz północno-wschodniej części kompleksu, od ulicy Grochowe Łąki i Garbary, powstaną dwa nowoczesne budynki biurowe.

Stara Rzeźnia w Poznaniu

Będą to obiekty o sześciu kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej, przeznaczonej na garaż.

Z myślą o pracownikach biur na parterach budynków zostaną urządzone kawiarnie i punkty usługowe. Przyjazd do pracy lub przerwa na lunch będzie okazją do załatwienia spraw dnia codziennego.

Green Building w Starej Rzeźni

Prowadzona w duchu zrównoważonego budownictwa inwestycja będzie poddana weryfikacji w systemie Leadership in Energy and Environmental Design – Neighborhood Development (Neighborhood LEED) oraz WELL Community.

Międzynarodowy system certyfikacji budynków sprawdza ich jakość pod względem tzw. inteligentnego rozwoju - smart growth, harmonii zabudowy miejskiej z potrzebami mieszkańców i zielonego budownictwa. Certyfikacja LEED będzie potwierdzeniem, że obiekty zostały zaprojektowane i zbudowane przy użyciu technologii optymalizujących zużycie energii, wody, a także redukujących emisję CO2.

WELL Community Standard ma na celu sprawdzenie wpływu przestrzeni publicznej i budynków na mieszkańców. Certyfikacja wspiera dobrostan ludzi i funkcje prozdrowotne we wszystkich aspektach i obszarach życia społeczności.

– Ekologiczny charakter kompleksu i oczekiwania mieszkańców Poznania sprawiły, że aż 20 proc. całkowitej powierzchni kompleksu przeznaczyliśmy na zieleń mówi Roger Andersson.

Stara Rzeźnia w Poznaniu

Do środka kompleksu wprowadzi się zieleń miejska, poprzez kompozycję klombów, trawników, krzewów i drzew a także poprzez zielone dachy.

- Priorytetowo potraktowaliśmy miejsca parkingowe dla rowerów, zarówno te w postaci rowerowni przy domach mieszkalnych, jak i ogólnodostępnych parkingów dla rowerów przy każdym z budynków - dodaje Roger Andersson.

Stara Rzeźnia w liczbach:

81 500 mkw. powierzchni rewitalizowanego kompleksu

23 300 mkw. powierzchni biurowej i przestrzeni work&living

550 mieszkań o powierzchni od 30 mkw. do 200 mkw.

980 miejsc postojowych dla rowerzystów, w tym 280 ogólnodostępnych

940 miejsc parkingowych, w tym 100 ogólnodostępnych

20 proc. powierzchni kompleksu biologicznie czynnej

Projekt będzie ubiegał się o 2 certyfikaty środowiskowe:

- LEED Neighborhood Development,

- WELL Community.

Zabudowa zakładów mięsnych, nazywana dziś Starą Rzeźnią, istnieje od 1900 roku.

Lleży w samym centrum Poznania, 400 m. od rynku starego miasta, w obrębie ul. Garbary, Grochowe Łąki i Północnej, a jej teren zakupił Vastint Poland.

Koncepcja rewitalizacji terenów poprzemysłowych zakłada zagospodarowanie i przywrócenie do świetności liczący sobie 5. 5 ha teren zakładów.

O Vastint Poland:

jest częścią Grupy Vastint, międzynarodowej organizacji działającej na europejskim rynku nieruchomości od ponad 25 lat. Teren Starej Rzeźni będzie trzecią inwestycja, jaką firma zrealizuje w stolicy Wielkopolski.

