Wielkie zmiany w spółce Skanska

Spółka biurowa Skanska działa w 10 miastach czterech krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE): w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii. Organizacja od lat stawia na najwyższą jakość projektów i zrównoważony rozwój, a dotychczas oddała już do użytku ok. 1,3 mln mkw. powierzchni biurowej. Dzięki międzynarodowemu doświadczeniu i doskonałym wynikom finansowym, przyciąga do regionu CEE wielu nowych klientów, a także posiada grono wiernych najemców i inwestorów. Powołanie nowego zarządu spółki ma na celu wzmocnienie współpracy w regionie, skuteczniejsze nawiązywanie trwałych relacji z partnerami biznesowymi oraz wzmocnienie konkurencyjności oferty na rynkach regionalnych.

– Jesteśmy największym deweloperem biurowym w Europie i liderem rynku CEE. Wraz z nowym zarządem będziemy jeszcze mocniej wspierać naszych klientów, zgodnie ze strategią przyjętą dla całego regionu. Równocześnie kładziemy silny nacisk na nasze wartości, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. Niedawno Skanska została uwzględniona w rankingu „firm zmieniających świat" (ang. change the world company) magazynu Fortune. To dla nas nie tylko wielkie wyróżnienie, ale również wielkie zobowiązanie. Chcemy mu sprostać przez osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do 2045 roku, przy jednoczesnym utrzymaniu wyników biznesowych. Przygotowanie organizacji do osiągnięcia tego długoterminowego celu zaczyna się już teraz, wraz z powołaniem nowego zarządu. Zespół tworzy grupa profesjonalistów, którzy w pełni rozumieją ambicje biznesowe i środowiskowe Skanska – mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezes spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

Z dniem 21 stycznia 2020 r. zarząd spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej przyjął następujący, nowy skład:

Katarzyna Zawodna-Bijoch , prezes

, prezes Arkadiusz Rudzk i, wiceprezes ds. leasingu i sprzedaż y

i, wiceprezes ds. leasingu i sprzedaż Mariusz Krzak , wiceprezes ds. operacyjnych w Polsce (odpowiedzialny za rynek Warszawy, Wrocławia i Gdańska)

, wiceprezes ds. operacyjnych w Polsce (odpowiedzialny za rynek Warszawy, Wrocławia i Gdańska) Marcin Łapiński , wiceprezes ds. operacyjnych w Polsce (Poznań, Łódź, Katowice i Kraków)

, wiceprezes ds. operacyjnych w Polsce (Poznań, Łódź, Katowice i Kraków) Aurelia Luca , wiceprezes ds. operacyjnych w Rumunii

, wiceprezes ds. operacyjnych w Rumunii Alexandra Tomášková , wiceprezes ds. operacyjnych na Węgrzech i w Czechach

, wiceprezes ds. operacyjnych na Węgrzech i w Czechach Thomas Henriksson , wiceprezes ds. finansowych i dyrektor finansowy

, wiceprezes ds. finansowych i dyrektor finansowy Karolina Radziszewska , wiceprezes ds. zasobów ludzkich

, wiceprezes ds. zasobów ludzkich Jacob Møller-Nielsen , wiceprezes Centre of Excellence

, wiceprezes Centre of Excellence Tomaš Fabian, wiceprezes ds. prawnych