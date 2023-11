- Z przyjemnością wracamy z naszą aktywnością do Warszawy i chcemy przy ul. Chmielnej 75 stworzyć zrównoważony, wielofunkcyjny projekt, na który zasługuje ta lokalizacja. Wprowadzimy jakość przestrzeni w tej okolicy na nowy, wyższy poziom – mix mieszkań, punktów usługowo-handlowych oraz biur chcemy tu połączyć z przestrzeniami kulturotwórczymi i rekreacyjnymi - mówi Rafał Malarz, prezes zarządu Cavatina Holding.

- Jest tam duże zapotrzebowanie na otwarte na miasto i jego mieszkańców , zielone i funkcjonalne części wspólne. Przy tworzeniu koncepcji wykorzystujemy nasze najlepsze praktyki zdobyte przy budowie innych inwestycji, a w fazie projektowej rozważamy współpracę naszych architektów z renomowanym biurem architektonicznym, po to, aby wspólnie stworzyć wyjątkowy projekt - podkreśla.

Wizualizacja nowej inwestycji Cavatina. fot. mat. pras.

Jak zaznaczają przedstawiciele spółki, prace koncepcyjne trwają, przed nimi jeszcze konsultacje z właściwymi organami miasta i innymi podmiotami, a na ostateczny efekt tych działań trzeba poczekać. Priorytetem jest zaproponowanie przestrzeni dostępnej dla każdego.

Cavatina zaprezentowała wstępne wizualizacje, aby pokazać klimat kompleksu, jaki zamierza tu stworzyć. Zakłada ona powstanie zielonego, otwartego dziedzińca otoczonego zróżnicowanymi co do wysokości i funkcji budynkami.

- Drugi mocniejszy akcent tej zróżnicowanej zabudowy chcielibyśmy zaprojektować w przeciwległym narożniku na skrzyżowaniu ulic Chmielnej i Żelaznej – podkreśliłby narożnik zabudowy i korespondowałby z budynkiem hotelowym na skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Złotej. Wszystkie te elementy zostałyby wpisane w wielofunkcyjny i otwarty dziedziniec wewnątrz kompleksu, w którym znalazłaby się także np. scena i inne przestrzenie dla kultury i sztuki - dodaje.

Projekty Cavatiny znajdują regularnie uznanie także podczas branżowych i architektonicznych konkursów. Wśród wielu nagród warto wspomnieć m.in. o Architecture Masterprize 2020 dla Global Office Park, Global Architecture & Design Awards 2021 dla kompleksu wielofunkcyjnego WIMA Widzewska Manufaktura czy też Paris Design Awards 2022 w kategorii Cultural Architecture za Cavatina Hall.

Grupa Cavatina od lat realizuje swoją strategię biznesową, w którą wpisane są także cele ESG. Ważną część działań prospołecznych zajmuje praca na rzecz podnoszenia jakości edukacji w Polsce i zagranicą.

Bliska założeniom Grupy Cavatina idea edukacji interdyscyplinarnej, stawiającej ucznia i jego indywidualny, całościowy rozwój w centrum procesu edukacyjnego, realizowana jest przez założony w 2021 roku ośrodek myśli edukacyjnej – Holistic Think Tank.

- Jako Holistic Think Tank od trzech lat rozwijamy ideę nauczania interdyscyplinarnego, opartego na wartościach humanistycznych, takich jak szacunek do drugiego człowieka i siebie samego, czy umiejętność dialogu i współpracy z innymi - mówi dr Justyna Pokojska, dyrektor zarządzająca Holistic Think Tank.