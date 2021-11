Wieża mBank - zobacz film o nowej siedzibie finansowego gracza

- Biuro to istotny element kultury organizacyjnej każdej firmy, których ma wpływ na to, jak firma się rozwija. Wybraliśmy jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Warszawie. Jego główne atuty to: wyjątkowa architektura, świetna lokalizacja, funkcjonalność i zaawansowane rozwiązania technologiczne– mówi Jacek Popiołek, Dyrektor Departamentu Zarządzania Nieruchomościami w mBanku.

- W Wieży mBank może pracować ok. 3 tys. osób, które wcześniej pracowały w ośmiu różnych lokalizacjach w Warszawie. Całe biuro zaprojektowaliśmy w oparciu o koncepcję Activity Based Workplace. Mamy pomieszczenia do pracy cichej i projektowej, przestrzenie do spotkań nieformalnych, ponad 300 różnego rodzaju sal konferencyjnych, a nawet audytorium dla ponad 100 osób. Do realizacji tego projektu powołaliśmy wewnętrzny zespół projektowy, pracowników z różnych stron organizacji. Chcieliśmy, aby mieli oni udział w tym, jak to biuro wygląda i czuli, że są jego współautorami - dodaje Jacek Popiołek.

mBank jest czwartym największym bankiem w Polsce pod względem wielkości aktywów. Od lat jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Był pierwszym w pełni internetowym bankiem w Polsce, a dziś wyznacza kierunek rozwoju bankowości mobilnej i online. Obsługuje klientów w kraju, a także w Czechach i na Słowacji.

mBank do współpracy przy negocjacjach umowy najmu zaprosił firmę Cresa Polska ze względu na fakt, że reprezentuje ona tylko najemców. Ten element gwarantuje obiektywną ocenę procesu, uzgadnianych warunków, jak również rzetelne wsparcie ze strony doradcy.

- Podpisanie umowy typu pre-let oraz wynajęcie większości powierzchni pozwoliły na doskonałą ekspozycję marki, w tym zmianę nazwy obiektu na „Wieża mBank”. Cieszymy się, że mogliśmy współpracować z mBankiem w procesie pozyskania jego nowej siedziby. Zgodnie z celami wyznaczonymi przez klienta, dołożyliśmy najwyższych starań, aby w umowie najmu aspekty komercyjne najmu, w tym kwestia kosztów eksploatacyjnych, zostały właściwie zdefiniowane i uzgodnione – mówi Artur Sutor, Partner, Dyrektor Działu Reprezentacji Najemców Biurowych, Cresa Polska.