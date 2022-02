Wieża SKYSAWA nominowana do BREEAM Awards

Wieża SKYSAWA zdobyła nominację w międzynarodowym konkursie BREEAM Awards 2022 w kategorii „Regional Award Central and Eastern Europe”.

Wieża SKYSAWA nominowana do międzynarodowej nagrody BREEAM Awards 2022 r.

W 2020 r. o tą nagrodę walczyła niższa część kompleksu SKYSAWA.

Laureatów plebiscytu poznamy już 22 marca podczas gali w Londynie.

Konkurs BREEAM Awards organizowany jest przez międzynarodową instytucję certyfikującą Building Research Establishment (BRE) Global. Jego celem jest wyłonienie inwestycji wyznaczających nowe standardy w zakresie rozwiązań proekologicznych i zrównoważonego budownictwa.

- Nominacja w konkursie BREEAM potwierdza, że SKYSAWA jest jednym z najbardziej nowoczesnych i zrównoważonych budynków powstających już nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej. Znalezienie się w tak prestiżowym gronie już po raz drugi tylko upewnia nas w przekonaniu, że udało nam się stworzyć niezwykłe miejsce na biurowej mapie Warszawy – podkreślił Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

SKYSAWA, mat.pras.

Nominacja do BREEAM Awards 2022 to nie tylko potwierdzenie, że budynek spełnia techniczne i projektowe kryteria pozwalające na zaklasyfikowanie go jako zrównoważony, ale także uznanie osiągnięć i wkładu w rozwój ekologicznego budownictwa wszystkich zaangażowanych w jego realizację – zauważyła Natalia Kwiecińska, Senior Sustainability Advisor w Gleeds Polska.

SKYSAWA to flagowa inwestycja Polskiego Holdingu Nieruchomości. Kluczowym atutem inwestycji jest doskonała lokalizacja w ścisłym centrum stolicy tuż obok Ronda ONZ. Jako jedna z nielicznych inwestycji w Warszawie posiada bezpośrednie połącznie ze stacją metra. Zgodnie z harmonogramem zakończenie budowy wieży liczącej ponad 155 m wysokości zaplanowano na czwarty kwartał 2022 r. Pod koniec stycznia br. cały kompleks został wynajęty przez PKO Bank Polski.

Pozostałe inwestycje nominowane do BREEAM Awards 2022 w kategorii „Regional Award Central and Eastern Europe” to V.Offices w Krakowie, M1 w Łodzi oraz obiekt M1 w Poznaniu.