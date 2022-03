Wieże Global Office Park z pozwoleniem na użytkowanie

Dwie wieże Global Office Park dostarczą na katowicki rynek 55,2 tys. mkw. powierzchni biurowej.

W trzeciej wieży powstanie 670 mieszkań na wynajem

Stopień przednajmu obu budynków oraz części usługowo-handlowej to 70 proc.

Zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dąbrówki dwie 104-metrowe wieże biurowe Global Office Park dostarczą na katowicki rynek 55,2 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Stopień przednajmu obu budynków oraz części usługowo-handlowej to 70 proc.

- Global Office Park to nie tylko niezwykle nowoczesny, dobrze zaprojektowany obiekt biurowy. To przede wszystkim otwarty na miasto, wzbogacający jego infrastrukturę kompleks mixed-use wpierający przemiany zachodzące w centrum Katowic. Oddanie do użytku jego najokazalszej części to dla nas w Cavatina Holding ważny i oczekiwany moment. Otrzymane właśnie pozwolenie na użytkowanie jest potwierdzeniem, że prace przy tej inwestycji przebiegły zgodnie z planem, a firmy takie, jak ING Tech, UPC, Hyland i wiele innych już wkrótce skorzystają ze swoich nowych biur - mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director w Cavatina Holding.

Global Office Park to wielofunkcyjny zespół budynków składający się z części biurowej, usługowej i mieszkalnej. Biura, oprócz dwóch 25-piętrowych wież, zajmują także oddany już do użytku i w pełni wynajęty, najmniejszy w kompleksie budynek C. W trzeciej wieży powstanie 670 mieszkań na wynajem od Resi Capital. Podstawą wszystkich trzech wieżowców jest 5-kondygnacyjne podium z miejscem dla gastronomii, punktami usługowymi i sklepami. Mieszkańcy oraz najemcy kompleksu zyskają dostęp do stref zieleni i relaksu stworzonych na tarasach zajmujących 2,3 tys. mkw. powierzchni.

Wszystkie budynki biurowe GOP będą certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Aby zapewnić najemcom jeszcze więcej komfortu w postpandemicznej rzeczywistości, deweloper postanowił certyfikować je także w systemie WELL Health-Safety Rating.

Grupa Kapitałowa Cavatina Holding S.A. jest największym polskim deweloperem powierzchni biurowych. Grupa prowadzi działalność w dużych miastach w Polsce.