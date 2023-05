Najwyższy budynek w Polsce stoi 152 km w linii prostej od Łysej Góry w Górach Świętokrzyskich. Dla obiektywów to daleko, a mimo to udało się ze szczytu zobaczyć Varso Tower. I jest to rekord odległości, z jakiej sfotografowano stolicę.

Paweł Kłak jest pasjonatem dalekich widoków. Fotografuje i zamieszcza swoje zdjęcia w internecie. 22 maja nad ranem - jak podaje serwis turystyka.wp.pl - udało mu się dokonać rzeczy, w którą wątpili nawet inni fotografowie. - Obserwacja miała miejsce o godz. 3 nad ranem. Tej samej nocy byłem tam dwukrotnie wcześniej, o godz. 20 oraz 23 - wtedy Varso nie było widoczne, ale dostrzegłem np. Radom czy Lublin - powiedział serwisowi Paweł Kłak. - [Dopiero za trzecim podejściem nad ranem] udało się uchwycić Warszawę na zdjęciu z Gór Świętokrzyskich. Na zdjęciu widać Varso Tower. To najdalszy widok na polską stolicę, jaki udało się sfotografować w historii. Dokonania Pawła Kłaka udokumentowane są na stronie dalekiewidoki.pl oraz filmie: - Rekordowa obserwacja to szczyt Ostra w Tatrach Zachodnich, oddalony o ponad 210 km. Według mnie to najlepszy punkt widokowy w Polsce, z którego można obserwować kilka województw - mówi Kłak. Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

