Zmieniają bezosobowe windy w budynkach w roboty o imieniu Martha. Rozwiązanie zostało laureatem konkursu PropTech Festival 2022. W naszym redakcyjnym materiale prezentujemy, jak działa.

Martha to system zarządzania windami stworzony przez Przedsiębiorstwo Urządzeń Dźwigowych ZREMB.

PropTech Festival to wydarzenie towarzyszące Property Forum 2022, skierowane do twórców innowacyjnych technologii dla nieruchomości: biur, centrów handlowych, magazynów, hoteli czy inwestycji mieszkaniowych.

Martha to nowoczesny sterownik windy, który można zastosować w windzie osobowej dowolnego producenta. Pozwala on zmodernizować istniejącą w budynku windę technologicznie do poziomu na miarę obecnych czasów i podnieść jej wartości użytkowe.

Gdy winda staje się robotem

Dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji Martha uczy się zachowań i zwyczajów swoich użytkowników - parkuje windę tam gdzie będzie w danym momencie potrzebna, rozpoznaje twarze użytkowników i bezdotykowo zawozi ich w dedykowane miejsce. Martha posiada też głosowy interface, rozpoznaje komunikaty i komendy głosowe. Kabinę windy można wyposażyć w ekrany multimedialne do prezentowania dowolnych treści w zależności od potrzeb administratora budynku.

W zakresie zarządzania system daje możliwość zintegrowania wind różnych producentów do jednego systemu i zarządzania nimi w dedykowanej aplikacji. Zarządca monitoruje pracę wind i ma zdalny wgląd w alerty i usterki, a także możliwość praktycznie dowolnej konfiguracji ich paramentów. Decydując się na regenerację windy, zarządca budynku zyskuje poprzez dwukrotne obniżenie kosztów wymiany urządzenia na nowe. Ekologicznie Martha jest zgodna z pojęciami Circullar economy – czyli ponownego użycia materiałów i ich regeneracji. Rozwiązanie to oszczędza energię i przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego.

Rozwiązanie pod konkretne potrzeby klienta

System Martha jest systemem otwartym, co oznacza, że może on zostać zaprogramowany pod konkretne potrzeby klienta. System zostanie zaprogramowany inaczej by służyć w centrach handlowych, inaczej w budynkach biurowych, czy mieszkalnych. Dodatkowe funkcje, takie jak np. sterowanie głosem, czy kontrola dostępu, mogą zostać uruchomione bez konieczności montażu kolejnych płyt sterujących lub zmiany sterowania. Ponadto system komunikuje się z innymi urządzeniami, np. robotami sprzątającymi, systemami budynkowymi a właściwie z każdym urządzeniem w budynku pozwalającym na współpracę. Poza funkcjami użytkowymi Martha to przyszłość w funkcjach multimedialnych, informacyjnych czy reklamowych.

Każdy kto musi podjąć działanie w związku z modernizacją budynku, a tym samym windy znajdującej się w nim może zgłosić się do ZREMB w celu doradztwa i wykonania szczegółowej ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego windy oraz zaleceń co do dalszych działań.

