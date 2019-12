Wing sfinalizował zakup Echo. Griffin współinwestorem

– Zakup wiodącego na rynku, największego polskiego dewelopera to potężny krok w kierunku naszej ekspansji międzynarodowej. Polski rynek nieruchomości jest największy w Europie Środkowo-Wschodniej, co daje możliwości znacznego wzrostu i rozwoju – powiedział Noah Steinberg, prezes Wing. – Zakup większościowego pakietu akcji Echo Investment, rentownej i renomowanej spółki giełdowej, wzmocni obie firmy oraz otworzy przed nimi nowe możliwości na szczeblu regionalnym.

Od chwili podpisania umowy przedwstępnej Wing ściśle współpracował z Griffin Real Estate i oczekuje, że w kolejnych miesiącach Griffin stanie się współinwestorem w Echo Investment.

Noah Steinberg dodał, że Wing jest długoterminowym regionalnym inwestorem strategicznym, zorientowanym na budowanie wartości, który zamierza kontynuować rozwój Echo Investment zgodnie ze „Strategią rentownego wzrostu” ogłoszoną przez spółkę w 2016 roku, co oznacza dalszą współpracę z Griffin Real Estate i obecnym zarządem Echo Investment.

– Wing i Echo Investment będą się doskonale uzupełniać tworząc nowego lidera regionalnego – powiedział Steinberg. – Sukces obu spółek opiera się na zespołach wybitnych profesjonalistów oraz na tym, że oddane są podobnym wartościom i osiągają znakomite wyniki. Zakup Echo Investment oznacza, że regionalna pozycja spółki Wing nabiera realnych kształtów.

Griffin Real Estate stanie się współinwestorem wspierającym Wing w jego ambitnych planach rozwoju dotyczących zarówno Echo Investment, jak i polskiego rynku nieruchomości.

– Kupno 66 proc. akcji Echo Investment w 2015 roku oraz przeprowadzenie restrukturyzacji było znakomitą inwestycją – powiedział Nebil Senman, partner zarządzający w Griffin Real Estate. – Nowy inwestor oznacza, że najciekawsze dopiero przed nami, na co czekamy z ogromnym zainteresowaniem. Wing to właściwy partner do realizacji długoterminowego projektu inwestycyjnego zorientowanego na dalszy wzrost – dodał Maciej Dyjas, partner zarządzający w Griffin Real Estate.

– Przez ostatnie cztery lata, zgodnie ze strategią rentownego wzrostu, Echo Investment z długoterminowego właściciela licznych aktywów przekształciło się w generującą dywidendę spółkę prowadzącą wyłącznie działalność deweloperską. Zostaliśmy liderem polskiego rynku nieruchomości biurowych i handlowych, jesteśmy też na najlepszej drodze, aby zdobyć taką samą pozycję w segmencie mieszkaniowym. Mamy przed sobą bardzo interesujący okres – będziemy zmieniać fragmenty polskich miast realizując nasze wielofunkcyjne projekty wykorzystujące zgromadzone w firmie kompetencje i doświadczenia – powiedział Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.