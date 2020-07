Wirus nie zablokował inwestycji w nieruchomości, ale wstrzymał mniejsze wydatki i niektóre decyzje

- Państwa Europy Środkowo-Wschodniej, zanim same musiały się zmierzyć się z epidemią, miały możliwość obserwowania problemów z nią związanych u swoich sąsiadów. To właśnie w naszej części Europy szybko wprowadzano restrykcje ograniczające rozprzestrzenianie się epidemii. W efekcie skala zachorowań pozostała zdecydowanie mniejsza i w konsekwencji w niższym stopniu wpływa na nastroje przedsiębiorców. Lepsze widoki na przyszłość podsycają również korzystne prognozy gospodarcze formułowane przez międzynarodowych ekonomistów. Mimo to, niezależnie od położenia geograficznego, najemcy nieruchomości komercyjnych zderzają się z tymi samymi problemami i podejmują podobne decyzje – mówi Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce.

Dane CBRE wskazują, że najemcy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w mniejszym stopniu odczuli wpływ koronawirusa na podejmowane decyzje związane z nieruchomościami – 31% uznało, że nie miał on żadnego wpływu. W obszarze Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) powiedziało tak jedynie 18% zapytanych. W efekcie najemcy z regionu CEE pozostają w nieco lepszych nastrojach.

Czynnikami, które sprawiły największe trudności najemcom bez względu na geografię, było ograniczenie spotkań i możliwości obejrzenia komercjalizowanych przestrzeni. Na takie problemy wskazało aż 51% zapytanych z całego regionu EMEA i 26% z obszaru CEE. Plany ekspansji w związku z koronawirusem wstrzymało odpowiednio 41% i 29% zapytanych, a budżety na wyposażenie ograniczyło 35% z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz jedna czwarta najemców z Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska z mniejszymi konsekwencjami

Wśród polskich najemców 45% nie odczuło wpływu koronawirusa na swoje plany związane z nieruchomościami. Spośród tych, którzy musieli je zmodyfikować, co czwarty wstrzymał decyzję o przeprowadzce biura. Jedna piąta odłożyła na później swoją ekspansję, a po 17% musiało ograniczyć oglądanie nowych nieruchomości i zredukować budżet na wyposażenie biura.

1

2