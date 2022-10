Lada dzień w Mindspace Skyliner zaczną się prace nad fit-outem. Nawiązuje do wieżowców pierwszej połowy XX w. w USA. - Będzie to butikowość w nowoczesnym wydaniu, czyli obudowana szkłem – tłumaczy Michał Kwinta, City Lead Poland w Mindspace.

Skyliner będzie 41. lokalizacją Mindspace na świecie.

Mindspace wynajął w wieżowcu Karimpolu 4,4 tys. mkw. na trzech piętrach.

W Mindspace Skyliner znajdzie się ponad 600 stanowisk do pracy. Biura będą większe, bo już od dłuższego czasu przestrzenie elastyczne ewoluują w stronę większego metrażu.

Niedawno Mindspace ogłosiło swoją kolejną lokalizację w Warszawie. Wybraliście Skylinera. Dlaczego tak długo czekaliśmy na wasz nowy adres? Chyba nie przez pandemię?

Michał Kwinta, City Lead Poland w Mindspace: Nie. Nowego miejsca szukaliśmy jeszcze przed pandemią. Zależało nam na obiekcie premium, z łatwym do aranżacji układem pięter, doskonałą lokalizacją, korespondującego z naszymi wysokimi standardami i podejściem do designu. Przeanalizowaliśmy i odwiedziliśmy kilka budynków biurowych w Warszawie, jednak najlepsze relacje zbudowaliśmy z firmą Karimpol, właścicielem Skylinera. Wynajęliśmy w nim 4,4 tys. mkw. na trzech piętrach. Ten światowej klasy wieżowiec będzie 41. lokalizacją Mindspace na świecie.

Czy to prawda, że pandemia – po początkowym szoku - właściwie dała flexom drugie życie?

Można tak powiedzieć. Mamy bardzo duże zainteresowanie, szczególnie dużymi powierzchniami. Od początku 2022 r. cieszymy się kompletem najemców w Mindspace przy ul. Koszykowej. Powstała nawet lista rezerwowa klientów, którzy czekają, aż coś się zwolni.

Czy komercjalizacja biur w Skylinerze już ruszyła?

Wkrótce ją rozpoczniemy. Sądzę, że lada dzień zaczniemy prace nad fit-outem. Zakładamy, że pierwsi najemcy Mindspace Skyliner będą mogli się wprowadzić wiosną przyszłego roku.

Komercjalizacja ruszy lada chwila, ale wcześniej chyba też sondowaliście rynek, żeby sprawdzić, czy będą chętni na taką lokalizację?

Oczywiście. Globalni brokerzy, którzy mają pod swoimi skrzydłami duże korporacje, dawali nam sygnały, że chętnych na wynajem nie zabraknie. Poza tym, wielu naszych obecnych klientów rozwinęło swój biznes na tyle, że potrzebują kolejnych powierzchni. Zgłaszają się też korporacje, które - mimo biura centralnego będącego w klasycznym, długoterminowym najmie – szukają dodatkowej, elastycznej przestrzeni, aby usprawnić hybrydowy system pracy oraz odbudować więzi społeczne między pracownikami. Wiadomo, że do tego flexy i coworkingi są najlepsze, bo dbają o to, by członkowie społeczności integrowali się i nawiązywali kontakty.

W Mindspace Koszyki, w odpowiedzi na zapotrzebowanie członków, stopniowo powiększano poszczególne moduły. Obecnie największe z nich przeznaczone są dla 50 osób.

Mindspace Skyliner to zupełnie inny rodzaj przestrzeni niż butikowy Mindspace Koszyki. Czy to znaczy, że w wieżowcu przy Rondzie Daszyńskiego będziecie przyjmować wyłącznie korporacje szukające dużych, wydzielonych modułów?

Nie, nie rezygnujemy z mniejszych firm, startupów i freelancerów, bo tylko łącznie te wszystkie podmioty tworzą ekosystem coworkingu. W Mindspace Koszyki oferujemy zarówno tzw. dedicated-desks dla freelancerów, prywatne biura dla małych i średnich firm, jak i przestrzenie modułowe dla dużych korporacji. Podobnie będzie w Skylinerze. Oczywiście korporacje w ujęciu biznesowym są bardzo pożądanym klientem, ponieważ podpisują umowy na dłuższe okresy oraz są bardziej perspektywiczne, jeśli chodzi o rozwój. Podobnie sytuacja wygląda ze startupami, które czasami tak dynamicznie się rozwijają, że potrafią po trzech miesiącach kilkukrotnie zwiększyć wynajmowaną powierzchnię.

Ale jednak do Mindspace Koszyki przychodzi klient, który nie chce pracować w zagłębiu szklanych wieżowców, więc Skyliner to klasyczna oferta korporacyjna.

Tak i nie. Rzeczywiście Rondo Daszyńskiego to nowe centrum biznesowe stolicy z doskonałą komunikacją, gdzie swoje siedziby lokują duże, znane korporacje. Niemniej jednak nasz dział designu zadba o to, by utrzymać butikowość i klimat marki Mindspace. Wszystkie nasze lokalizacje na świecie prezentują charakterystyczny dla nas styl, ale zawsze każda z nich wyróżnia się. Wnętrza Mindspace Skyliner będą nawiązywały między innymi do słynnych wieżowców pierwszej połowy XX w. w USA, zatem będzie to butikowość w nowoczesnym wydaniu, obudowana szkłem. Sądzę, że dzięki temu użytkownicy naszych przestrzeni nie będą czuli, że jest to typowo korporacyjne miejsce. Zadba o to także nasz community team, który ma bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu relacjami między członkami naszej społeczności.

W Skylinerze, w dużych modułach przeznaczonych dla jednej firmy, zaaranżowane zostaną wewnętrze salki konferencyjne. W dużych unitach potrzebne są takie pokoje do wyłącznej dyspozycji najemcy, bez konieczności rezerwacji.

Czy układ biur będzie inny niż w Koszykach?

W Mindspace Skyliner znajdzie się ponad 600 stanowisk do pracy. Biura na pewno będą większe, bo już od dłuższego czasu przestrzenie elastyczne ewoluują w stronę większego metrażu. Dzisiaj na rynku najbardziej popularne są biura dla 10-40 osób. W Mindspace Koszyki, w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych członków, też stopniowo powiększaliśmy poszczególne moduły. Obecnie największe z nich przeznaczone są dla 50 osób. Oczywiście - w zależności od potrzeb - mamy również możliwość łączenia biur w jeszcze większe unity czy też wynajmowania całych pięter. W Skylinerze zastosujemy podobne rozwiązania, przy czym dodatkowo, w dużych modułach – przeznaczonych do wyłącznego użytku jednej firmy, zaaranżujemy też wewnętrze salki konferencyjne. Wiemy, że w dużych unitach potrzebne są takie pokoje do wyłącznej dyspozycji najemcy, bez konieczności rezerwacji.

Jakie jest zapotrzebowanie na klasyczne powierzchnie coworkingowe? Na początku pandemii wieszczyliśmy kres open space’ów i renesans gabinetów. Jak to wpłynęło na decyzję o aranżacji przestrzeni w Skylinerze?

Analizując rynek i wybory naszych członków w innych lokalizacjach, w Skylinerze zachowamy tzw. dedicated-desks na powierzchni typu open space. Każde piętro będzie też miało przestrzeń wspólną, która zawsze jest centralnym punktem spotkań całej społeczności. Poza dużymi modułami dla korporacji, zaplanowaliśmy również mniejsze biura, które – w zależności od zapotrzebowania – będzie można połączyć.

Czy szukacie kolejnych lokalizacji?

Jak najbardziej, rozglądamy się za kolejnym dobrym adresem w Polsce. A w związku z tym, że zapotrzebowanie na elastyczne rozwiązania biurowe wciąż rośnie w ujęciu globalnym i nasze biura są obecnie niemal w pełni wynajęte, nadal będziemy poszukiwali nowych możliwości biznesowych – zarówno w regionie EMEA, jak i w USA.

