Port Lotniczy Gdańsk podpisał umowę z firmą BBK, będącą właścicielem marek home&you oraz Essex, na najem ponad 3,6 tys. mkw. powierzchni, w biurowcu Alpha należącym do lotniskowego projektu Airport City Gdańsk.

Po firmie Solidigm, należącej do światowego giganta z branży elektronicznej SK Hynix oraz biurze wynajmu samochodów MiniCity, BBK S.A. jest kolejnym najemcą dołączającym do projektu biurowego Airport City Gdańsk.

Zgodnie z harmonogramem prac wykończeniowych dla nowych przestrzeni biurowych BBK S.A. ma zamiar wprowadzić się do swojej nowej siedziby w maju 2024 roku.

Umowa została zawarta na okres siedmiu lat.

- Zawsze cieszy mnie i napawa dumą, jak firmy z Pomorza odnoszą sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Fakt, że spółka, która jest właścicielem tak popularnej marki jak home&you zadecydowała o lokalizacji swojej siedziby w naszym Airport City Gdańsk, daje mi jeszcze większy powód do satysfakcji, że do naszego lotniskowego teamu dołącza taka gwiazda – powiedział Tomasz Kloskowski Prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Podpisanie umowy z BBK S.A. oznacza skomercjalizowanie budynku ACG Alpha na poziomie niemal 80 proc.

Zawarcie umowy na powierzchnię najmu przekraczającą 3000 metrów kwadratowych należy do rzadkości, w dzisiejszych trudnych realiach rynku biurowego nie tylko Trójmiasta, ale również innych polskich miast. Cieszy mnie, że po twardych, ale także bardzo partnerskich negocjacjach, w których wspierała nas firma JLL, udało nam się zawrzeć umowę, dzięki której BBK SA staje się obecnie największym najemcą budynku ACG Alpha – powiedział Michał Dargacz Dyrektor ds. Airport City Gdańsk.

- Połączenie zespołów, pracujących obecnie w dwóch różnych lokalizacjach w Gdańsku, to bardzo ważny krok w rozwoju naszej firmy. Na trzech piętrach znajdą się m.in. funkcjonalne i dopasowane do naszych potrzeb przestrzenie do pracy i spotkań oraz nowoczesny showroom. Nie bez znaczenia jest również to, że w projekcie przewidziano wiele rozwiązań proekologicznych. Począwszy od udogodnień dla rowerzystów (stojaki, szatnie, prysznice), po zieloną przestrzeń wypoczynkową wokół budynku i zielony taras na dachu, z którego będą mogli korzystać wszyscy nasi pracownicy. Położenie budynku w bliskim sąsiedztwie lotniska, tuż przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz w niedalekiej odległości od pętli autobusowej, było dla nas dodatkowym atutem – powiedziała Magdalena Barańska Wiceprezes Zarządu BBK S.A.

Spółka BBK jest właścicielem marek home&you oraz Essex. To polska firma z Trójmiasta, która od ponad 30 lat towarzyszy klientom w drodze do stworzenia wymarzonego wnętrza. Różnorodność stylów, unikalny design, jakość i funkcjonalność to coś, co stanowi o sile marek, które należą do BBK. Rozwinięta sieć sklepów home&you na terenie całej Polski oraz bogata oferta sklepu online (home-you.com), pozwala dostarczać klientom szeroką ofertę produktów wnętrzarskich, różnicując ją pod względem m.in. kategorii, cen i stylistyki.

Biurowiec Alpha ma 6 pięter i 8,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni najmu. Dwie kondygnacje podziemne oferują łącznie 197 miejsc parkingowych. Alpha to pierwszy z siedmiu planowanych biurowców i obiektów komercyjnych w ramach Airport City Gdańsk, nowoczesnej dzielnicy lotniskowej, z 100 tysiącami metrów kwadratowych powierzchni najmu. Ogromnym atutem ACG jest lokalizacja w sąsiedztwie lotniska, Obwodnicy Trójmiasta i blisko wjazdu na autostradę A1, z doskonałym dostępem do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, komunikacji miejskiej i sieci tras rowerowych.

Komercjalizacją biurowca Alpha zajmuje się JLL, globalna firma doradcza na rynku nieruchomości biznesowych, z biurami w 80 krajach. Jej przedstawiciele zwracają uwagę na wyjątkowo wysoką jakość budynku Alpha i jego parametry, które predestynują go szczególnie dla klientów o wysokich wymaganiach technicznych, np. z branży IT.

