Właściciel portali Just Join IT, RocketJobs.pl oraz HelloHR wchodzi do Olivia Centre

Just Join IT wchodzi do Olivia Centre. Firma rekrutująca dla IT zajmie 13. piętro budynku Olivia Prime.

Zaledwie kilka lat temu stanowili jedynie zgrany duet, który w mieszkaniu na gdańskiej Żabiance tworzył podwaliny firmy obecnie zatrudniającej ponad 200 osób.

Ich kampanie promocyjne dzięki wysokiej kreatywności wywołują poruszenie w całej branży reklamowej.

Teraz Just Join IT przenosi się do Olivia Centre, gdzie wynajął 13 piętro najnowszego budynku Olivia Prime.

Firmę w 2017 roku założyło dwóch przyjaciół Piotr Nowosielski i Tomasz Gański. Od początku wyróżniało ich nieszablonowe podejście, wysoka kreatywność i poszukiwanie rozwiązań zmieniających rynek portali rekrutacyjnych. Postawili na luz, otwartość i skuteczność. Dzisiaj ich portfolio tworzą marki Just Join IT, RocketJobs.pl oraz HelloHR i należą do grona największych portali rekrutacyjnych, które miesięcznie odwiedza łącznie blisko milion osób.

Just Join IT swoją pozycję na rynku zbudował w zaledwie pięć lat, całkowicie bez wsparcia inwestorów. Jest odwiedzany co miesiąc przez ponad 0,5 mln polskich programistów, którzy w tym samym czasie łącznie przeglądają ogłoszenia ponad 4 miliona razy. Na justjoin.it publikowały swoje oferty pracy takie globalne firmy jak Nokia, Ericsson, Google, Netguru, InPost, Tiktok, GSK Tech, Wakacje.pl, Samsung, Volvo, WP.pl, Orange Polska, Nike, T-Mobile, Empik czy Allegro.

RocketJobs.pl to portal pracy dla kandydatów z branży marketingu, sprzedaży, finansów, inżynierii, HR, BI & Data oraz wielu innych. Za RocketJobs.pl stoi społeczność ponad 170 tys. aktywnych członków, skupionych kilku w grupach na Facebooku, a sam portal pracy miesięcznie odwiedza już ponad 400 tys. pracowników umysłowych.

Hello HR to pierwszy w Polsce job board dla branży HR, który swoją działalność rozpoczął w roku 2019. Z portalu skorzystało dotychczas już ponad 2 tys. firm, a miesięcznie odwiedza go ponad 20 000 użytkowników z branży. Do firmy należą również takie projekty jak Just Geek IT, RocketSpace i Oh My Dev. Ponadto od 2021 roku rekrutują także wśród pracowników z językiem Ukraińskim.

- Wybraliśmy Olivię ze względu na dynamicznym wzrost, jaki notujemy rok do roku i jednoczesną potrzebę jakościowej przestrzeni w samym centrum biznesowego Gdańska – mówi Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT. Dodatkowo układ OBC umożliwia nam integrację zespołów mimo wszechobecnej pracy zdalnej. Jesteśmy przekonani, że nowe miejsce pracy będzie kolejnym elementem naszej profesjonalizacji już od stycznia 2023 roku.

Firma zajmie 13. piętro w biurowcu Olivia Prime. Za projekt wnętrz biura Just Join IT odpowiedzialna będzie pracownia Design Anatomy, która w swoim portfolio ma realizację ponad 100 tys. mkw. powierzchni biurowej, wśród której są biura firmy Sii, wnętrza tarasu widokowego i centrum konferencyjnego na szczycie Olivii Star.

- Ekosystem Olivii od lat tworzy szereg innowacyjnych firm, a wejście Just Join IT uzupełni nasze portfolio najemców o nowy, wyjątkowo kreatywny zespół – mówi Bogusław Wieczorek, pełnomocnik zarządu Olivia Centre. Ich działalność jest zauważalna na rynku, ich pozytywna energia zaraża wszystkich, z którymi mają kontakt, zatem również pod względem budowania naszej społeczności to dla nas wartość dodana.