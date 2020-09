Własne B. debiutuje w Katowicach i zerka na kolejne lokalizacje

Własne B., działająca w Warszawie i w Łodzi marka elastycznych powierzchni biurowych, wprowadziła się do biurowca Silesia Star w Katowicach. Mimo pandemii, harmonogram nowych otwarć tego brandu rośnie. Trwają m.in. rozmowy na temat budynku Develii we Wrocławiu, kolejnego piętra w łódzkim wieżowcu przy Piotrkowskiej oraz o Faktorii w Konstancinie.

Własne B. zajęło ok. 900 mkw. na czwartym piętrze budynku Silesia Star, który należy do Globalworth. Biurowiec zlokalizowany jest przy ul. Uniwersyteckiej 20 w centrum Katowic, niedaleko Spodka i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskie Radia. Podmiotem wynajmującym jest firma Develia, deweloper mieszkaniowy i komercyjny, dla którego Własne B. świadczy usługę przygotowania i komercjalizacji powierzchni z elastycznymi warunkami najmu. Nowa przestrzeń podzielona została na 27 gabinetów o wielkości od 10 do 30 mkw., z możliwością łączenia w większe moduły. Aktualnie wnętrza czekają na delikatny lifting. W wyposażaniu biur pomagać będzie IKEA dla Firm, partner Własnego B.

Elastyczność nabiera znaczenia

Obecnie komercjalizacja powierzchni wynosi ok. 20 proc. Najemcy mają do dyspozycji prywatne gabinety z dostępem do części współdzielonych, takich jak: wyposażona kuchnia, sprzątane i dezynfekowane toalety oraz sale do spotkań dla 4, 6 i 12 osób. Każde z biur posiada dostęp do szybkiego Internetu, indywidualną klimatyzację oraz otwierane okna. Umowy można podpisywać na okres minimalnie czterech miesięcy. Biura mają wysoki współczynnik 5 mkw. na osobę w pomieszczeniu oraz 10 mkw. na osobę powierzchni brutto, dzięki czemu zachowane są przepisy dotyczące odpowiedniego dystansu w miejscu pracy.

– Nawiązanie współpracy z tak poważnym graczem na rynku biurowym jak Develia, to kolejny dowód na to, że w dzisiejszych czasach elastyczność nabiera szczególnego znaczenia. Planujemy już kolejną wspólną realizację w biurowcu dewelopera we Wrocławiu – zapowiada Michał Nisengolc, prezes Własne B.

Życie wraca do biur

Marka Własne B. działa już w biurowcach: w Warszawie przy ul Marynarskiej 21 i w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 148/150. Jak pandemia zmieniła najemców tych lokalizacji?

– Na początku w Warszawie zmniejszyło się obłożenie o ok. 20 proc. Choć właściciel biurowca był bardzo elastyczny w rozliczeniach za okres lockdownu, to jednak część firm korzystała z opcji home office, a po wygaśnięciu umowy nie przedłużyła jej. Teraz jednak zainteresowanie biurami wraca. Na nowo je komercjalizujemy. Ludzie dostrzegli różnicę w efektywności pracy z domu i z biura. Wybierają tę drugą opcję. Poza tym nowe firmy cały czas powstają, nie wszystkie biznesy ucierpiały – tłumaczy Michał Nisengolc.

