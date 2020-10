Własne B. wchodzi do Renaissance Tower

Renaissance Tower to najnowsza lokalizacja pod szyldem “Własne B.” dedykowana małym i średnim firmom, które chcą wynająć biura na elastycznych warunkach - z krótkimi umowami najmu i gotowe do wprowadzenia.

Powierzchnia ok. 1300 mkw. położona na VI p. budynku podzielona została na 60 gabinetów, przeznaczonych głównie dla 2-3 osób z możliwością łączenia w większe moduły. Obecnie najemcami powierzchni są firmy zatrudniające od 2 do 40 osób.

Lokale znajdują się w budynku Renaissance Tower przy ul. Skierniewickiej 10a, należącym do funduszu Octava Property Trust, która jest udziałowcem Własne B. Biurowiec zlokalizowany jest w obrębie nowego centrum biznesowego Warszawy, dobrze skomunikowany tramwajami i autobusami z centrum miasta, a także innymi dzielnicami.



- Własne B. na Woli jest najbliższym wyborem dla osób z zachodnich dzielnic miasta, tuż przed wjazdem do Centralnego Obszaru Biznesu - mówi Damian Kuczalski, menedżer ds. rozwoju i sprzedaży we Własnym B.

Najemcy mają do dyspozycji prywatne gabinety z dostępem do części współdzielonych takich jak wyposażona kuchnia, chill space, sprzątane i dezynfekowane toalety oraz sale do spotkań dla 4, 6 i 12 osób. Każde z biur posiada dostęp do szybkiego Internetu oraz klimatyzację. Biura Własne B. posiadają dobry współczynnik zagęszczenia stanowisk pracy, dzięki czemu pracuje się w nich komfortowo i zapewniona jest odpowiednia wentylacja.

Obecnie powierzchnie zarządzane przez Własne B. znajdują się w biurowcach w Warszawie, Łodzi i Katowicach. Najemcami są głównie małe i średnie firmy z polskim i zagranicznym kapitałem. Partnerami przy projekcie Własne B. jest fundusz nieruchomości Octava Property Trust, który udostępnia swoją przestrzeń na elastycznych warunkach w Warszawie i Łodzi oraz Develia S.A. deweloper nieruchomości komercyjnych, z którym współpracujemy w Katowicach.