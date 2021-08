Włocławek zyska nowoczesny biurowiec. Operator ARP rozwija Program Fabryka

Tertio Ponte to nowy biurowiec, który powstanie w rejonie ulic Broniewskiego i Kruszyńskiej na działce wskazanej przez samorząd we Włocławku. Powstanie w nim niemal 5 tys. mkw. nowoczesnych biur klasy A.

Tertio Ponte to nie tylko nazwa nowoczesnego obiektu biurowo – usługowego, który powstanie we Włocławku, ale także nazwa spółki celowej, która została powołana do jego realizacji.

Powołał ją włocławski samorząd oraz Operator ARP sp. z o.o. odpowiedzialna za realizację Programu Fabryka.

Projektowana inwestycja to blisko 11 tys. mkw., w których skład wejdą powierzchnie usługowe i biura klasy A.

Zgodnie z projektem opracowywanym przez biuro architektoniczne PAS Projekt powstanie pięciokondygnacyjny obiekt o łącznej powierzchni 11 tys. mkw. Przewidziano w nim niemal 5 tys. mkw. nowoczesnych biur klasy A. Projekt we Włocławku będzie realizowany w ramach Programu Fabryka, który ma pobudzać potencjał i zwiększać konkurencyjność średnich polskich miast.

- Z radością obserwuję rozwój tego projektu. Wierzę, że powstanie we Włocławku nowoczesnej przestrzeni biurowej przyciągnie do miasta inwestorów, którzy z kolei zaoferują młodym ludziom atrakcyjne miejsca pracy. Z racji centralnego położenia i bliskości autostrady Włocławek staje się coraz bardziej atrakcyjny dla biznesu. Ta inwestycja dodatkowo pomoże wzmocnić markę miasta jako miejsca z dużym potencjałem i kapitałem ludzkim – zaznaczyła Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Program Fabryka jest jednym z instrumentów, które dają rozwojowy impuls polskim miastom średniej wielkości. To najczęściej ośrodki, które po reformie samorządowej utraciły status miasta wojewódzkiego. Włocławek to trzecie co do wielkości miasto w kujawsko- pomorskim, centralnie położone, sąsiadujące z dużym węzłem komunikacyjnym.

- Włocławek bardzo dobrze wpisuje się w założenia Programu Fabryka. Sama lokalizacja tej inwestycji na ternie miasta jest również bardzo atrakcyjna. Powołanie spółki celowej dla realizacji biurowca Tertio Ponte nie oznacza, że jesteśmy dopiero na początku drogi prowadzącej do jego realizacji. Równolegle toczą się zaawansowane prace projektowe. Zgodnie z założeniami obiekt będzie realizowany w nowoczesnej prefabrykacji czyli technologii, dzięki której możliwe jest szybkie przeprowadzenie procesu budowlanego oraz wysoka jakość oferowanych powierzchni – podkreśla Mariusz Domeradzki, prezes Operator ARP.