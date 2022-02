Włoski bank wybuduje nowe biuro

BFF podpisał umowę zakupu terenu o powierzchni ponad 3 tys. mkw. należącego do Fondazione Fiera Milano. Grunt znajduje się w dzielnicy Portello. Spółka wybuduje tam nową siedzibę banku o powierzchni około 9 tys. mkw.

Nowy obiekt będzie miał 7 tys. mkw. powierzchni brutto.

Nowy teren BFF ma 3 tys. mkw. powierzchni.

Inwestycja będzie gotowa w połowie 2024 roku.

Obiekt zostanie ukończony do końca pierwszej połowy 2024 r. i pomieści ponad 500 pracowników. Nowy budynek o nazwie „Casa BFF” (Dom BFF) będzie kolejnym etapem procesu odnawiania miejsc pracy grupy, który został już zrealizowany w Madrycie w 2020 r. przy Castellana 81 (LEED Platinum), oraz - w przypadku biur w Polsce - w Łodzi w 2019 r. w kompleksie Brama Miasta (LEED Gold). W każdym przypadku biura te spełniają najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska oraz dbałości o dobre samopoczucie pracowników.

Projekt, opracowany przez architektów Paolo Brescia i Tommaso Principi z OBR (Open Building Research), ma na celu stworzenie budynku z certyfikatem LEED Platinum, który oprócz tego, że jest zorientowany na człowieka, połączy w sobie integrację z miastem i poczucie wspólnoty. Budynek wyróżnia się także tym, co określane jest mianem „Flying Carpet of Energy”: regularnym geometrycznym kształtem na dachu, który widziany z góry, będzie przypominał mapę miasta. Wyposażony w 2 tys. mkw. paneli fotowoltaicznych, będzie produkował 360 megawatogodzin, stając się namacalnym dowodem zaangażowania BFF w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, jednocześnie generując energię na potrzeby budynku i otaczającego go obszaru.

BFF przyczyni się do rozwoju Mediolanu

Projekt skupia się także na otwartych, miejskich przestrzeniach. Plac przed budynkiem został przekształcony w agorę: wspólną przestrzeń, w której będą mogli gromadzić się mieszkańcy miasta. W przedsionku budynku pojawi się także panoramiczny taras, który zapewni schronienie przed słońcem.