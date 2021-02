Wnętrza The Warsaw Hub docenione

Kompleks The Warsaw HUB zdobywcą nagrody „Award of Excellence” w najbardziej prestiżowym konkursie poświęconym wieżowcom – CTBUH Awards. Międzynarodowe jury doceniło wyjątkowe wnętrza wieżowca.

CTBUH Awards to konkurs o globalnym zasięgu organizowany przez The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), najstarszą na świecie organizację zrzeszającą architektów, urbanistów, deweloperów, instytucje naukowe oraz firmy związane z budownictwem wysokościowym. Powstała w 1969 r. w USA organizacja uważana jest za główne źródło informacji dla profesjonalistów zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją wysokościowców. CTBUH zrzesza obecnie ponad milion członków.

To właśnie CTBUH opracowała m.in. międzynarodowe standardy pomiaru wysokich budynków i jest uznawana za arbitra przy nadawaniu tytułu "Najwyższego budynku świata".

Od 2002 roku jest organizatorem najbardziej prestiżowego konkursu na świecie poświęconego wieżowcom – CTBUH Awards. Organizacja przyznaje nagrody w ponad 20 kategoriach.

W tegorocznej edycji nagrody tytułem „Award of Excellence” w kategorii Interior Design nagrodzono projekt Ghelamco – The Warsaw HUB. W prawie 20-letniej historii nagrody jest to pierwszy projekt z Europy Środkowo-Wschodniej wyróżniony przez międzynarodowe grono niezależnych ekspertów.

– To dla nas niezwykłe wyróżnienie. Jest nam szczególnie miło, że The Warsaw HUB otrzymał ją jako pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat staramy się wytyczać nowe ścieżki i przecierać szlaki na europejskim rynku – mówi Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający Ghelamco na Europę Środkowo-Wschodnią. – Ciekawy, futurystyczny design to jedno. Ważne jest także, że The Warsaw HUB to inwestycja miastotwórcza. Aż 1/3 powierzchni kompleksu stanowią funkcje pozabiurowe: hotele, sklepy, gastronomia, lokale usługowe, centrum konferencyjne, klub fitness. Z jego bogatej oferty mogą korzystać nie tylko pracownicy, ale również goście i klienci z zewnątrz. Dzięki temu nasz obiekt będzie tętnił życiem od rana do wieczora, stając się cennym uzupełnieniem nowego centrum miasta – dodaje.