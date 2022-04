Wojna w Ukrainie wstrząsnęła portfelem nieruchomości komercyjnych

Banki i inwestorzy zastanawiają się dziś, co wojna w Ukrainie oznacza dla ich biznesu. Na pewno hotelom zamroziła nowe inwestycje, ale też podkręciła obłożenie. Biura nie narzekają, bo cieszą się perspektywą napływu kapitału ludzkiego zza wschodniej granicy. W najgorszej sytuacji jest mieszkaniówka. Fala uchodźców mocno pogłębia deficyt mieszkań, z którym Polska zmaga się od dawna. Taki mniej więcej obraz rynku nakreślili paneliści sesji EEC „Rynek nieruchomości komercyjnych”.

Cezary Błaszczyk, Senior Leasing Manager HB Reavis Poland: Biurami w Polsce interesują się biznesy, które chcą porzucić Rosję i Ukrainę. Podmioty te zgłaszają przy okazji także potrzebę mieszkaniową.

Hadley Dean, Founder MDC²: Wojna w Ukrainie wstrząsnęła portfelem instytucjonalnym rynku nieruchomości komercyjnych, ale spodziewam się, że w ciągu roku sytuacja się unormalizuje.

Renata Osiecka, partner zarządzający Axi Immo: Inwestorzy, którzy chętnie wchodzili w projekty deweloperskie, obecnie stosują taktykę: wait and see. Trudno też dziś ocenić stopę wyjścia projektu.

Tomasz Niewola, dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mazzanine mBanku: Banki ciągle patrzą na biurowce z dystansem, bo w popandemicznym trendzie ważny jest wskaźnik powrotu pracowników do biur.

Rafał Abramczyk, CEO hotelAG: Wojna zaciągnęła inwestycyjny hamulec na rynku hotelowym, ale też nakręciła obłożenie istniejących obiektów.

Małgorzata Kalinowska-Klimek, Vice President Franchise Operation Accor Eastern Europe: Dzisiaj 70 proc. rezerwacji w hotelach dokonywanych jest tydzień przed przyjazdem, z czego 50 proc. - dwa dni przed planowanym urlopem.

Krystyna Wąchała-Malik, członek zarządu PFR Nieruchomości: Rząd polski musi zadać sobie pytanie, jak w bardzo szybkim tempie przyspieszyć dostępność mieszkań.

Piotr Kamiński, skarbnik, wiceprezes zarządu ds. finansowych Pracodawcy RP: O stal toczy się walka na rynku, co znacząco ogranicza to możliwości wytwórcze.

Wojna w Ukrainie wstrząsnęła portfelem instytucjonalnym rynku nieruchomości komercyjnych.

- Ale, spodziewam się, że w ciągu roku sytuacja się unormalizuje. Wojna w Ukrainie to znacznie więcej niż kryzys. Ludzie są w szoku. Zwykle potrzebujemy około trzech tygodni, żeby się z niego otrząsnąć. Potem banki i inwestorzy zastanawiają się, co to znaczy dla ich biznesu. Z instytucjonalnej perspektywy okazało się, że około 15-20 proc. amerykańskich korporacji bardzo szybko uciekło z polskiego rynku - zauważył Hadley Dean, Founder MDC².

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z kolei europejscy inwestorzy podeszli do problemu bardziej pragmatycznie.

- Mowa jest o czterech scenariuszach. Jeden mówi o czerwonym guziku i tu oczywiście nie ma żadnej przyszłości. Pozostałe trzy oznaczają, że Polska pozostaje w takim samym stanie, albo lepszym - tłumaczy Hadley Dean.

Biura z mieszkaniem w pakiecie

Optymizm twórcy magazynowego MDC² podtrzymuje Cezary Błaszczyk, Senior Leasing Manager HB Reavis Poland. Popyt na biura rośnie. Firmy wciąż szukają dodatkowej powierzchni biurowej w Warszawie. Od wybuchu wojny w Ukrainie niewiele się zmieniło.

- Nowym zjawiskiem jest zainteresowanie biurami w Polsce - zarówno w stolicy, jak i w regionach - biznesów, które chcą porzucić rynek rosyjski i ukraiński. Jest to dla nas szansa, ale też wyzwanie, ponieważ często podmioty te zgłaszają przy okazji także potrzebę mieszkaniową. Jeśli inwestor jest w stanie zaspokoić te dwa wymogi, to może czuć się wygranym - tłumaczy Cezary Błaszczyk.

Wojna zaciągnęła inwestycyjny hamulec na rynku hotelowym

Mniej optymistyczny obraz wyłania się na rynku hotelowym. Wojna w Ukrainie mocno utemperowała pozytywnie zapowiadające się plany wychodzenia branży z kryzysu pandemicznego. Przede wszystkim ta sytuacja przyhamowała nowe inwestycje.

- Pracowaliśmy nad dwoma projektami sieciowymi: jeden z inwestorem zagranicznym, a drugi - z polskim. Oba przedsięwzięcia są w tej chwili wstrzymane. Zwracam uwagę, że nie jest to zawieszenie, lecz całkowite zahamowanie tych realizacji aż do momentu, gdy wyklaruje się sytuacja za naszą wschodnią granicą - przyznaje Rafał Abramczyk, CEO hotelAG.

Z kolei z perspektywy firmy zarządzającej hotelami - obłożenie istniejących hoteli jest bardzo duże.

- Z jednej strony są to ukraińscy biznesmeni, którzy przygotowują się do przeniesienia swojej firmy do Polski. Z drugiej - duże korporacje, które mają centrale w Warszawie, niemal tuż po wybuchu wojny w Ukrainie wynajęły hurtową liczbę pokoi dla rodzin swoich pracowników na bardzo długi okres - wylicza Rafał Abramczyk.

W związku z tym marzec był wyjątkowym miesiącem pod względem obłożenia i średniej ceny za pokój. - Były to lepsze wyniki od marca sprzed pandemii. Zatem rynek bardzo dynamicznie się zmienia - przyznaje prezes hotelAG.

Kwiecień również pokazuje, że te wyniki są znacznie lepsze niż w latach poprzednich. Co będzie w maju i w czerwcu?

- To wie tylko szklana kula. Dzisiaj 70 proc. rezerwacji w hotelach dokonywanych jest do tygodnia przed przyjazdem, z czego 50 proc. - dwa dni przed planowanym urlopem. Na przykład majówka na razie zapowiada się słabo, ale tak naprawdę poziom obłożenia poznamy dopiero 30 kwietnia - podkreśla - Małgorzata Kalinowska-Klimek, Vice President Franchise Operation Accor Eastern Europe.

Co mieszkaniówka oferuje uchodźcom?

W Polsce mamy obecnie prawie 3 mln uchodźców. Prognozy wskazują, że wkrótce może być ich nawet 8 mln ze względu na to, że wojna prawdopodobnie będzie długo trwała.

- Ten kryzys, to zarówno problem, jak szansa dla rynku. Już dziś brakuje ponad 2 mln mieszkań dla polskich obywateli. Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe Ukraińców, którzy zostaną u nas na dłużej lub na zawsze - wyzwanie robi się bardzo poważne - tłumaczy Krystyna Wąchała-Malik, członek zarządu PFR Nieruchomości.

PFR Nieruchomości ma w swoim portfelu 7,5 tys. mieszkań na różnym etapie realizacji. W najmie - ok. 4,5 tys.

- Te lokale są już w stu procentach wynajęte. Podobnie jest w innych funduszach PRS-owych. Również 1,2 mln mieszkań prywatnych przeznaczonych na wynajem ma pełne obłożenie. Oferty zniknęły z rynku. W związku z tym rząd polski musi zadać sobie pytanie, jak w bardzo szybkim tempie przyspieszyć dostępność mieszkań - uważa Krystyna Wąchała-Malik.

Jednocześnie ekspertka podpowiada: na pewno trzeba wziąć pod uwagę prefabrykację, bo ceny stali oszalały.

O stal toczy się walka na rynku

Niestety szybujące ceny stali mają wpływ na całą budowlankę. Znacząco ogranicza to możliwości wytwórcze: o stal toczy się walka na rynku.

- Oznacza to, że mieszkania będą coraz droższe, koszt pieniądza też coraz wyższy i stopy procentowe - prawdopodobnie jeszcze pójdą w górę. W takich warunkach zbudowanie w szybkim czasie dużej liczby mieszkań napotka na barierę finansową - prognozuje Piotr Kamiński, skarbnik, wiceprezes zarządu ds. finansowych Pracodawcy RP.

Ekspert podkreśla, że w tej sytuacji niezbędne są instrumenty rządowe porządkujące tę sytuację.

- Potrzebny jest system szybkiego stawiania małych mieszkań oraz propozycje wsparcia dla osób aktywnych na rynku pracy, aby mogły częściowo lub w całości sfinansować ich zakup - uważa Piotr Kamiński.

Które nieruchomości najchętniej finansują banki?

Mamy dzisiaj na rynku trudną sytuację. - Wysoka inflacja i koszt wytworzenia, który rośnie z dnia na dzień, niepewny kurs złotego, zmiany w regulacjach prawnych i w konsekwencji podniesienie oprocentowania kredytów przy czym w transakcjach komercyjnych obowiązują kredyty w euro, a mieszkaniowych w złotówkach - wylicza Renata Osiecka, partner zarządzający Axi Immo.

Jak zachowają się banki finansujące nieruchomości? - Na pewno musimy teraz bardziej uważnie przyglądać się umowom kontraktowym, ponieważ finansujemy nie tylko fazę inwestycyjną, ale również konstrukcje obiektów. Zakładamy też istotnie większe bufory w budżetach poszczególnych projektów ze względu na wysoką i szybko rosnącą inflację - przyznaje Tomasz Niewola, dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mazzanine mBanku.

Jednocześnie podkreśla, że skłonność do finansowania nieruchomości przez banki wygląda różnie w poszczególnych sektorach rynku.

- Mam nadzieję, że sektor hotelowy odzyska siłę w tym roku, chociażby dzięki temu, że coraz więcej dużych wydarzeń wraca na rynek. Na rynku biurowym też są pozytywne sygnały: spada liczba pustostanów, podaż spekulacyjna jest powoli wchłaniana i pojawia się kapitał ludzki zza wschodniej granicy. Ciągle jednak wszyscy patrzą na biurowce z dystansem, ponieważ w popandemicznym trendzie ważny jest wskaźnik powrotu pracowników do biur - wylicza Tomasz Niewola.

Oczywiście mBank nadal finansuje projekty biurowe, ale robi to bardzo ostrożnie.

- Z kolei mały retail, logistyka i lekka produkcja należą do tych szczęśliwców, które rozwijają się bardzo dynamicznie, dlatego nadal finansujemy je regularnie, po kilkanaście projektów rocznie. One są w mniejszym stopniu zależne od długoterminowego kapitału zagranicznego - wyjaśnia Tomasz Niewola.

Dyrektor dodaje, że niektóre banki zagraniczne mogą w długim terminie w euro zaproponować niższe stawki finansowania.

- Jednak przewagą polskich banków jest m.in. ich długa obecność na rynku, znajomość lokalnych realiów i inwestorów oraz duża elastyczność w zakresie struktur. Poza tym możemy finansować zarówno fazę developmentu, jak i inwestycyjną obiektów - wylicza Tomasz Niewola.

Dlatego polskie banki są mocno zainteresowane dalszym finansowaniem inwestycji nieruchomościowych, szczególne tych polskich, z rodzimym kapitałem.