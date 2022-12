Wola Center z certyfikatem BREEAM.

W tym miesiącu Wola Center uzyskał ponownie certyfikat ekologiczny BREEAM, po raz pierwszy na najwyższym możliwym poziomie. Wpływ na to miało m.in. udane wdrożenie inicjatyw w ramach ESG, mających jednocześnie na celu zapewnienie najwyższej jakości i standardów oraz stworzenie najlepszego w swojej klasie biura przyszłości. Wola Center stał się jedynym budynkiem w Polsce i drugim w Europie z wynikiem powyżej 90 proc. (90,4 proc.), otrzymując ocenę „Outstanding” w kategorii BREEAM In-Use – Asset Performance. Budynek został doceniony przede wszystkim za zabezpieczenia, wykorzystanie ekologicznych materiałów, optymalizację zużycia energii oraz pozytywne oddziaływanie na zdrowie i samopoczucie użytkowników obiektu.

Wola Center oferuje wiele udogodnień, włącznie z powierzchniami biurowymi oraz przestrzenią coworkingową w lobby głównym, lokalami handlowo-usługowymi, eleganckim patio, zielonymi tarasami, a także rozbudowaną infrastrukturą dla rowerzystów. Zmotoryzowani mają do dyspozycji dwupoziomowy parking na 344 samochodów i 9 ładowarek do samochodów elektrycznych. Kompleks tworzą cztery nowoczesne budynki klasy A oferujące łącznie 35 384 mkw. powierzchni biurowo-handlowej.

Obiekt znajduje się w doskonałej lokalizacji – przy ul. Przyokopowej 33 na warszawskiej Woli. Dzięki bliskości ważnego węzła komunikacyjnego, przystanku metra oraz stacji kolejowej Warszawa Ochota jest świetnie skomunikowany z innymi dzielnicami miasta oraz podwarszawskimi miejscowościami.

Zrównoważony rozwój jest jednym z naszych priorytetów. Chcemy dalej realizować inwestycje, mając na celu stworzenie komfortowych miejsc do pracy, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich wpływu na środowisko. Jest to ważne, ponieważ w ramach ESG czujemy się odpowiedzialni za zapewnienie, że nasze budynki są przystosowane do przyszłych standardów i jednocześnie atrakcyjne dla najemców. Dobrym przykładem naszego świadomego zarządzania w Wola Center jest przearanżowanie lobby głównego, gdzie wdrożyliśmy szereg ekologicznych rozwiązań i wprowadziliśmy mnóstwo żywej zieleni. Jesteśmy dumni, że nasze starania zostały docenione przez wyróżnienie dla Woli Center, jako obiektu światowej klasy w Europie – mówi Karolina Nitka, property manager, Hines Polska.