Wola Center z nowymi najemcami

Wola Center z dwoma nowymi najemcami. Pierwszym jest Instytut Monitorowania Mediów, który wynajął ponad 600 mkw. na dziewiątym piętrze, łącznie z magazynkiem w garażu. Drugi to Moovin, firma z branży wykończenia wnętrz. W Wola Center zajmie prawie 300 mkw. na dziesiątym piętrze. Oba biura znajdują się w wieży A, z której rozciąga się piękny widok na panoramę miasta. Umowy zostały podpisane na 5 lat.

– Wola Center przyciąga nowych najemców zarówno doskonałą lokalizacją w pobliżu jednego z największych węzłów komunikacyjnych Warszawy, jak i unikatowymi rozwiązaniami, takimi jak zaawansowana infrastruktura teleinformatyczna czy generator prądotwórczy, stanowiący rezerwowe źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia z sieci miejskiej. Odpowiednie instalacje zapewniają podwyższone zabezpieczenie oraz ciągłość pracy systemów IT, jak również wzmocnione sygnały GSM oraz LTE. Wola Center oferuje również wynajmującym elastyczność w doborze powierzchni w zależności od ich indywidualnych potrzeb – mówi Marta Wiewiórowska-Kudła, Leasing Manager, Hines Polska.

– Biuro stanowi wizytówkę naszych usług, dlatego musi być reprezentacyjne. Z tego względu bardzo dużą wagę przykładamy do jakości materiałów wykończeniowych oraz infrastruktury technicznej, a także designu obiektu. To właśnie te czynniki zaważyły o wyborze Wola Center. Dodatkowo firma Hines zrealizuje nasz projekt showroomu, co pozwoli nam jeszcze szybciej rozpocząć pracę w nowym biurze – mówi Dawid Forysiak, prezes zarządu Moovin.

Firma Moovin wprowadzi się do swojego nowego biura w kwietniu. Z kolei Instytut Monitorowania Mediów rozpocznie działalność w Wola Center w czerwcu. Przy podpisywaniu umowy najmu Instytutowi Monitorowania Mediów doradzała Kancelaria Brochocki, a firmie Moovin – Avison Young.

