Wola Retro z nowym najemcą

EOS Poland, międzynarodowy ekspert w zakresie windykacji i zarządzania wierzytelnościami, wynajął 2100 mkw. powierzchni w należącym do Develii biurowcu Wola Retro. Do nowej siedziby firma przeprowadzi się w czwartym kwartale bieżącego roku.

EOS Poland to międzynarodowa spółka zajmująca się głównie zarządzaniem wierzytelnościami. Należy do Grupy EOS, globalnego potentata na rynku windykacyjnym, która zatrudnia około 7 500 pracowników i posiada ponad 60 oddziałów, oferując usługi dla 20 000 klientów w 26 krajach na całym świecie w zakresie bezpieczeństwa finansowego. Dzięki połączeniu z międzynarodową siecią firm partnerskich grupa ma dostęp do zasobów w ponad 180 krajach. Powierzchnia biurowa firmy EOS Poland w Warszawie będzie zajmowała ok. 2 100 m kw., z czego aż 500 metrów znajdzie się w historycznej części kompleksu.

Wola Retro w pobliżu dwóch stacji metra

– Rok 2022 to czas dużych zmian dla EOS Poland. Zmieniliśmy nazwę spółki, jesteśmy w procesie implementacji nowej identyfikacji wizualnej, a przed nami kolejne wyzwanie, jakim jest przeniesienie biura warszawskiego do nowej lokalizacji. Jesteśmy obecni na rynku w Polsce od 1998 roku. Obecnie bardzo dynamicznie się rozwijamy, co spowodowało, że dotychczas zajmowana powierzchnia biurowa przestała odpowiadać naszym potrzebom. Zdecydowaliśmy się na biurowiec Wola Retro ze względu na wysoki standard obiektu, oferowane usługi i przede wszystkim doskonałą lokalizację na stołecznej Woli, w pobliżu dwóch stacji metra – mówi Dariusz Petynka, prezes zarządu EOS Poland.

– Podpisanie umowy z firmą EOS jest potwierdzeniem, że nasz warszawski obiekt oferuje powierzchnie biurowe najwyższej klasy, wpisujące się w oczekiwania nawet najbardziej wymagających najemców. Oprócz doskonałej lokalizacji biurowiec Wola Retro dostarcza szereg innych udogodnień, które w postpandemicznej rzeczywistości zyskały na znaczeniu, jak na przykład przepływowe lampy wiruso– oraz bakteriobójcze czy zaawansowane technologicznie wentylatory oczyszczające powietrze – komentuje Andrzej Oślizło, prezes zarządu Develia S.A.

Stołeczna Wola zagłębiem biznesu

W procesie negocjowania warunków umowy najmu firmę EOS Poland wspierała agencja doradcza Grey Select.

– Cieszymy się, że wypracowany model najmu wpisuje się w potrzeby naszego klienta zarówno pod kątem kształtowania środowiska pracy, jak i zabezpieczenia infrastrukturalnego powierzchni – mówi Łukasz Żelezik, Founder and Managing Director Grey Select.

W kompleksie Wola Retro do wynajęcia pozostało jeszcze ok. 3500 mkw. W obiekcie dostępne są moduły od 350 do 1300 mkw., zarówno w układzie gabinetowym, jak i mieszanym. Klientom poszukującym nietuzinkowych rozwiązań właściciel obiektu, firma Develia, proponuje loftowe powierzchnie biurowe w historycznej części budynku o ponadstandardowej wysokości kondygnacji (ponad 4,7 m) i możliwością zaaranżowania np. strefy chill out na antresoli.

Najemcy Wola Retro mają do dyspozycji m.in. restaurację CityBreak RestoBar oraz fitness klub sieci Zdrofit. Zlokalizowany u zbiegu ulic Skierniewickiej i Siedmiogrodzkiej biurowiec znajduje się w zasięgu kilku minut pieszo od stacji metra Płocka, licznych przystanków autobusowych i tramwajowych oraz oferuje rozwinięte zaplecze dla osób poruszających się na rowerach. Dzielnica Wola stała się w ciągu ostatnich kilku lat zagłębiem biznesu, m. in. ze względu na doskonałą komunikację z innymi częściami Warszawy.