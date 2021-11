Wolf Theiss wprowadza się do Central Point

Wolf Theiss jako pierwszy z najemców wprowadza się do biurowca Central Point. Najnowsze biuro Wolf Theiss w Polsce mieści się przy ulicy Marszałkowskiej 107 w stolicy.

Kancelaria prawna Wolf Theiss wybrała lokalizację i zaaranżowała swoje nowe biuro, uwzględniając rozwój działalności, zrównoważony charakter projektu oraz nowoczesność.

Nowy biurowiec jest inwestycją firmy Immobel Poland, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnego biznesu, między innymi, pod kątem innowacyjności i elastycznej aranżacji przestrzeni biurowej.

W nowoczesnym budynku, kancelaria Wolf Theiss jako pierwszy najemca zajęła biuro o powierzchni ponad 1,5 tys. mkw. wraz z ekskluzywnym tarasem o powierzchni około 150 mkw.

Biuro Wolf Theiss mieści się na kondygnacjach IV i V stanowiących dwa pierwsze spośród dwudziestu dwóch pięter dostosowanych do pracy. Budynek zaprojektowali architekci Kazimierski i Ryba we współpracy z biurem Arquitectonica, natomiast projekt wnętrz biura jest dziełem pracowni In Design. Budynek biurowy posiada certyfikat zrównoważonego rozwoju BREEAM Excellence.

- Bardzo cieszymy się z naszego nowego biura i pragniemy, aby było ono w nadchodzących latach dodatkowym czynnikiem motywującym i stymulującym nasze plany rozwoju. Chciałbym skorzystać z tej okazji by podziękować spółkom Cresa za wsparcie podczas transakcji, a także Immobel i JLL za doskonałą współpracę - powiedział Tomasz Stasiak, partner zarządzający Wolf Theiss w Polsce.

- To dla nas wielki zaszczyt, że pierwszym najemcą w naszym flagowym projekcie będzie tak prestiżowa spółka, jak Wolf Theiss. Jesteśmy dumni z tej współpracy i partnerstwa w realizacji naszych wspólnych strategii biznesowych. Wybór Central Point to nie tylko gwarancja doskonałej lokalizacji i wysokiej klasy powierzchni biurowej o zrównoważonym charakterze, ale także wyraz najwyższej dbałości, zarówno o komfort klientów, jak i potrzeby pracowników. Zrównoważony charakter naszych inwestycji leży u podstaw filozofii Immobel, a ten budynek, zgodny z zasadami BREEAM Excellent, został zaprojektowany z myślą o przyszłości, a jednocześnie z szacunkiem dla tak wyjątkowej lokalizacji w Warszawie - powiedział Olivier Thiel, Dyrektor Zarządzający spółki Immobel Poland.