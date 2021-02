Wolumen transakcji we wrocławskich biurach wyższy niż przed rokiem

Wolumen transakcji zawartych w 2020 r. wyniósł 128,4 tys. mkw. i był wyższy o 3,9 proc. w porównaniu z 2019 r. Dodatkowo stanowił on aż 94 proc. średniej rocznej z lat 2015-2019. Popyt na biura w 2020 roku wygenerowała w przeważającej części branża IT, która odpowiadała za 57 proc. wolumenu transakcji - wynika z raportu „Office Occupier: Rynek biurowy we Wrocławiu” firmy doradczej Cresa.

- Wiele firm obecnie uważa, że praca zdalna nie sprzyja budowaniu kultury organizacji i relacji między pracownikami. Z tego względu pracodawcy coraz częściej wprowadzają model pracy hybrydowej. Dotyczy to podmiotów ze wszystkich branż, ale szczególnie IT, SSC czy BPO. Widoczny jest wzrost znaczenia technologii zarówno dotyczącej bezpieczeństwa środowiska pracy, jak i rozwiązań związanych z komunikacją. W strukturze transakcji na rynku biurowym we Wrocławiu w ostatnim roku dominowały renegocjacje. Istotnym zjawiskiem był także wzrost ofert podnajmu, który wynikał z dążenia najemców do optymalizacji kosztów prowadzonej działalności. Najemcy oczekują od właścicieli budynków elastyczności, która umożliwiłaby im dostosowanie się do nowych realiów rynkowych – mówi Klaudiusz Pomykała, Dyrektor wrocławskiego biura Cresa Polska.

Rok 2020 zakończył się wolumenem transakcji na poziomie 128,4 tys. mkw., czyli o 3,9% wyższym niż na koniec poprzedniego roku. W strukturze transakcji w ubiegłym roku przeważały renegocjacje (53%) oraz nowe umowy (21%). Ekspansje stanowiły 16% całkowitego popytu, a wynajem na potrzeby właściciela 9%. W samym czwartym kwartale najemcy wynajęli łącznie 21.800 mkw., a wśród rodzajów umów dominowały renegocjacje (77%), natomiast ekspansje i nowe umowy stanowiły odpowiednio 14% i 9%.

Popyt na biura w 2020 roku wygenerowała w przeważającej części branża IT, która odpowiadała za 57% wolumenu transakcji. Jest to znacznie więcej niż w roku poprzednim, gdy udział tego sektora ukształtował się na poziomie 15%.

Największe transakcje najmu w 2020 roku to renegocjacje dwóch umów najmu przez Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. na 14.400 mkw. w biurowcu West Link i na 14.100 mkw. w biurowcu West Gate, renegocjacja umowy w budynku B kompleksu Dominikański (poufny najemca), a także renegocjacja umowy firmy DXC Technology w Renomie (10.700 mkw.) oraz renegocjacja i ekspansja poufnego najemcy w Bema Plaza (10.100 mkw.).

Na koniec 2020 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej we Wrocławiu wynosiły 1,2 mln mkw., czyli powiększyły się w ciągu roku o 3,2%. W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku w stolicy Dolnego Śląska nie oddano do użytku żadnego nowego budynku biurowego. W trakcie realizacji są między innymi takie inwestycje jak MidPoint 71 (37.000 mkw., Echo Investment), Wielka 27 (10.300 mkw., i2 Development) oraz Brama Oławska (14.100 mkw., Tower Inwestycje). Najbliższe lata powinny być okresem dalszego rozwoju sektora nieruchomości biurowych we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji wielofunkcyjnych takich jak projekt Quorum przy ul. Sikorskiego, który realizuje firma Cavatina.