Workplace Technology. Odpowiedź na wyzwania pracy hybrydowej?

Obecnie 32 proc. ofert pracy zakłada wykonywanie jej całkowicie zdalnie. Takie dane dostarcza najnowsze badanie The Demand For Skilled Talent , przeprowadzone we wrześniu 2021 roku.

Równocześnie w Warszawie we wrześniu, frekwencja pracowników w biurach wyniosła ok. 45 proc., co plasuje nas na trzecim miejscu w ogólnoeuropejskim rankingu Cushman&Wakefield

Dane te pokazują, że model pracy hybrydowej będzie przyszłością rynku pracy.

Praca zdalna i hybrydowa stała się naturalnym elementem obecnej rzeczywistości biurowej. Jak podaje cytowane wcześniej badanie aż 49 proc. procesów rekrutacyjnych i onboardingów odbywa się wyłącznie w sposób zdalny. Wszystko to powoduje, że znaczna część zespołów pracuje w modelu hybrydowym. Pracownicy w biurze pojawiają się rotacyjnie, przebywając w siedzibie firmy tylko kilka dni w tygodniu. Sama praca biurowa, w związku z tym także uległa zmianie. Dziś biuro, to miejsce spotkań i wspólnego działania. Do tego potrzeba większej ilości sal konferencyjnych i przestrzeni wspólnych, do rezerwacji których pracownicy powinni mieć łatwy dostęp. Praca indywidualna nadal może odbywać się w biurze, ale maleje potrzeba przypisania pracownika do stałego biurka – lepiej sprawdzą się tak zwane Hot Deski. Jednak taka sytuacja, mimo, że stała się nową normalnością niesie za sobą także wyzwania.

– To, że nie wrócimy do biur w pełnym wymiarze 8 godzin pracy jest raczej pewne. Tam, gdzie będzie to możliwe, praca hybrydowa wejdzie na stałe do kultury organizacyjnej. Wyzwaniem, przed jakim stoją organizacje, to przede wszystkim kwestie związane z organizacją nie tylko czasu pracy, ale i przestrzeni dla takiego modelu funkcjonowania – mówi Jacek Ratajczak, CEO Zonifero.

Rozwijane do tej pory dwa niezależne nurty dotyczące środowiska pracy, czyli HR-Tech oraz Prop-Tech, doskonale sprawdzały się w modelu, w którym pracownicy byli w biurach. Kwestie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, adresowane były przez różnorodne rozwiązania HR-owe, a zagadnienia dotyczące inteligentnych budynków pozostawały w obszarze Prop-Techu. Jednak 2020 rok zmienił wszystko. Dziś trend integrujący przestrzeń biurową z procesami zachodzącymi w organizacji nazywany jest Workplace Technology, albo inaczej mówiąc Work-Tech.