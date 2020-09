Wracamy do biur. Klątwa pustych biurowców nie działa

W nowej rzeczywistości ładnie odnajdują się nie tylko rozwiązania typu flex, ale także projekty mixed-use, które zapewne wyprą z rynku fabryki biurowe. Deweloperzy i pracownicy nie będą przez to płakać. Łzę uronią pracodawcy, którzy poniosą koszt zwiększonych metraży na osobę. Taką m.in. wizję przyszłości rynku biurowego nakreślili paneliści sesji Property Forum 2020 „Back to work – perspektywa deweloperów, właścicieli i zarządców biurowców.”

Pracownicy wracają do biur. Jak zmieniają się te powierzchnie? - Część najemców wprowadziła zmiany we własnym zakresie, by spełnić rządowe wymogi sanitarne. A na jakie wsparcie architektów liczą firmy planujące nowe biura – pytał moderator dyskusji Daniel Czarnecki, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja wynajmującego, Savills w Polsce.

Z doświadczenia Michała Baryżewskiego, współwłaściciela biura architektonicznego Arch-Deco wynika, że inwestorzy są pełni obaw.

– Projektujemy obecnie dwa biurowce. Jest to bardzo wczesna faza. Odbyliśmy dopiero kilka rozpędowych rozmów. Właściciele biurowców są zaniepokojeni tym, że część biur stoi pustych, a powroty pracowników są częściowe, bo firmy pracują w dużej mierze nadal online – przyznał Michał Baryżewski.

Czy lekkie wstrzymanie akcji leasingowej na rynku biurowym w okresie maj-sierpień zmieniło podejście do rearanżacji biur?

– Na początku pandemii obawialiśmy się spadku sprzedaży. Dzisiaj sytuacja wygląda lepiej niż się spodziewaliśmy. Z moich obserwacji wynika, że w Polsce przeżywamy tę sytuację lepiej niż inne kraje. Sądzę, że po części jest to efekt naszej przedsiębiorczości i elastyczności. Na przykład we Francji z dnia na dzień, po dosyć lekkomyślnym podejściu do pandemii na początku, wprowadzono absolutny lockdown wszystkiego, łącznie z dystrybucją budowlaną. Tymczasem u nas tak nie było. Budowy i nasz biznes działał. Natomiast dostrzegamy ostrożność wśród klientów, ale nawet duże inwestycje realizujemy bez opóźnień – zauważył Dariusz Kurowski, dyrektor generalny Ecophon, Saint-Gobain Ceilings.

Podkreślił, że klienci częściej teraz zwracają uwagę na akustykę w biurze, proszą o poprawę tej właściwości, bo nie każda sala spotkań i konferencyjna spełnia dzisiejsze wymagania.

Pracownicy muszą się czuć przede wszystkim bezpiecznie w biurze. Jak dba o to Skanska?

– Stworzyliśmy program „Care for Life Office Concept”, który proponujemy naszym najemcom i partnerom biznesowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakłada on maksymalny komfort i bezpieczeństwo pracowników na powierzchni najmu. Większość najemców opracowuje swoje procedury, natomiast bardzo często są to wzajemne konsultacje na linii deweloper lub inwestor kontra najemca poszukujący porady – tłumaczył Łukasz Kwieciński, Asset & Property Management Director, spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

