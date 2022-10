Praca zdalna wciąż nam towarzyszy, ale pracownicy wracają do biur. Potwierdzają to dane GUS - odsetek pracujących stale na home office zbliża się do notowań przedpandemicznych - podało CBRE. W biurowcach w dużych miastach pracuje niemal 1 mln osób.

Aktywność najemców biur jest wysoka.

Z danych CBRE wynika, że w pierwszej połowie br. podpisano umowy na 828 tys. mkw. powierzchni.

To zdecydowanie więcej niż w tym samym okresie minionego roku i poziom bliski rekordowemu.

Wysoka aktywność najemców to efekt m.in. powrotu pracowników do biur.

Szacunki CBRE mówią, że w biurowcach klasy A i B w największych polskich miastach pracuje niemal 1 mln osób.

Popyt może nie nadążyć za podażą, ponieważ w budowie na kluczowych rynkach w I połowie tego roku w Polsce pozostawało około 490 tys. mkw.

Dla porównania w ostatnich latach w samej Warszawie było to ok. 800 tys. mkw.

Praca zdalna wciąż nam towarzyszy, ale obserwujemy, że pracownicy wracają już do biur. Potwierdzają to najnowsze dane GUS, które mówią, że odsetek pracujących stale na home office zbliża się do notowań przedpandemicznych. Na wysokim poziomie utrzymuje się też aktywność najemców, którzy szukają świetnie położonego biura, a następnie aranżują je w taki sposób aby wspierało współpracę między ludźmi, zwracając szczególnie uwagę na przestrzenie do pracy zespołowej, technologię i rozwiązania ekologiczne. Mimo obłożenia biur nadal niższego niż przed pandemią, firmy inwestują w powierzchnię do pracy i widzą wartość w dopasowaniu jej do potrzeb pracowników – mówi Mikołaj Sznajder, szef działu powierzchni biurowych w CBRE.

Jak wynika z analizy CBRE, która objęła powierzchnię biurową klasy A i B w dziewięciu największych polskich miastach, w biurach pracuje obecnie niecały 1 mln pracowników. Za tym idzie wysoki popyt na przestrzeń biurową. Łącznie w pierwszej połowie br. na największych rynkach wynajęto jej 828 tys. mkw. W Warszawie było to 485 tys. mkw., a w miastach regionalnych 343 tys. mkw. Popyt w stolicy osiągnął poziom niemal dwa razy wyższy niż rok temu w tym samym okresie, a w miastach regionalnych był większy o 30 proc.

W pierwszej połowie br. w Warszawie do użytku oddano siedem biurowców, dzięki czemu przybyło 129 tys. mkw. przestrzeni do pracy. W miastach regionalnych było to niemal 312 tys. mkw. Łącznie taka powierzchnia w Polsce urosła o 441 tys. mkw. i wynosi obecnie prawie 6,6 mln mkw. W budowie na największych rynkach kraju znajduje się 490 tys. mkw. przestrzeni biurowej, która zostanie oddana do użytku do końca 2025 r.

Mimo trudniejszej sytuacji gospodarczej z jaką mamy do czynienia w ostatnich miesiącach, firmy zdają sobie sprawę, że warto poprawiać jakość pracy i inwestować w biura. Komfortowa przestrzeń w dobrej lokalizacji to już nie tylko element walki o specjalistów, ale także ważny czynnik poprawiający efektywność i zachęcający do powrotu do pracy stacjonarnej. Wzrost podaży nowych biur powoli przestaje nadążać za popytem, co już zaczyna generować presję na coraz wyższe czynsze, szczególnie w centrach miast – mówi Mikołaj Sznajder z CBRE.

