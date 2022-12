Biurowiec Wratislavia Tower to charakterystyczny budynek na mapie aglomeracji wrocławskiej.

Znajduje się w samym centrum miasta, u zbiegu ulic Kazimierza Wielkiego oraz św. Antoniego – zaledwie 300 m od Rynku.

Wśród mieszkańców Wrocławia trudno znaleźć kogoś, kto nie zna Wratislavia Tower.

Po rewitalizacji bryła budynku zachowa swoją obecną formę. Właściciel budynku zadba o poprawę dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne, będą wprowadzone udogodnienia dla osób niewidomych i niesłyszących.

Planowane jest również wdrożenie rozwiązań zgodnych z wyznacznikami strategii ESG.

Zmodernizowane zostaną szklane fasady. Dodadzą nieruchomości nowoczesności, ale poprawią także komfort funkcjonowania jej użytkowników.

Zastosowane będą pakiety szklane o wysokiej izolacyjności termicznej, chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem.

W części kinowej pojawią się również fasady transparentne, które pozwolą zachować wgląd do budynku z zewnątrz i połączą wnętrza z miejską infrastrukturą.

Planowane jest również odświeżenie wewnętrznej części budynku.

Prace obejmą m.in:

Wysoka podaż nowoczesnej powierzchni biurowej – na poziomie 1 mln. 320 tys. mkw., dostęp do wykwalifikowanych pracowników oraz wciąż konkurencyjne koszty prowadzenia działalności, w porównaniu do krajów zachodnich, sprawiają, że wielu inwestorów zagranicznych wybiera Wrocław jako lokalizację swojego biznesu – mówi Dorota Kościelniak, dyrektor regionalna Colliers we Wrocławiu.