Wrocław idzie w stronę miasta kompletnego

Wrocławski rynek biurowy w liczbach

Jakie jest tempo wzrostu i prognozy dla rynku biurowego we Wrocławiu i jak kształtują się ceny najmu? Kacper Ziarkowski, analityk rynku nieruchomości komercyjnych, WRI Investment podkreślał, że Wrocław jest rynkiem dojrzałym, a jednocześnie rozwijającym się, bo jest na nim sporo miejsca na nowe inwestycje.

Dlaczego miasto ma taki potencjał? – Przez dużą bazę studentów, na których w przyszłości opierają się pracodawcy – mówi Kacper Ziarkowski. Powierzchnie. biurowe są błyskawicznie wynajmowane. Wrocław jest trzecim rynkiem po stolicy i Krakowie, niedawno przekroczona została znacząca granica miliona mkw. powierzchni biurowej. – Teraz jest to ok. milion i sto tysięcy mkw. – precyzuje analityk WRI Investment. – Ceny najmu kształtują się między 13 - 15, 5 euro/mkw. i delikatnie poszły w górę, przekraczając headline 15 euro. Widać trend zwyżkowy. Znajdziemy też wyższe ceny - podczas komercjalizacji Silver Tower stawki powyżej 10 piętra sięgały powyżej 16 euro – zdradza

Relacja miasto-inwestor

Jak doprowadzić do sytuacji win-win we współpracy władz miejskich i deweloperów i jak kształtuje się relacja miasto -inwestor? – Wskaźnikiem dobrej relacji jest ilość zainteresowanych podmiotów – mówi Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia. – W marcu podczas targów w Cannes, świeżo po przekroczeniu symbolicznej granicy miliona powierzchni, odnotowaliśmy wręcz lawinowy wzrost zainteresowania od strony nowych, potencjalnych podmiotów, które zauważyły Wrocław na mapie nie tylko Polski, Europy, a nawet świata. To cieszy, bo buduje tkankę, krwiobieg miastotwórczy. Dbamy o to, żeby mieszkańcy, mogli zwiększać jakość swojego życia nie tylko poprzez nowe mieszkania, ale by mieli dobrze płatne prace w dobrych biurach, by tworzyli własne biznesy. Żeby mieli miejsce, które pozwala komfortowo rozwijać się. Tworzymy miasto kompletne, to utopia w filozofii, ale idziemy w stronę miasta, gdzie można komfortowo żyć i pracować – mówił wiceprezydent. Podkreślał ekonomiczny aspekt biurowego boomu. Rozwój biur to rozwój bazy podatkowej dla miasta – co ma kolosalne znaczenie dla budżetu miasta.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!

1

2

3

4