Wrocław kolejnym punktem w ekspansji Rise.pl

Właścicielem obiektu jest fundusz Warburg-HIH Invest Real Estate.

Kancelaria JDP Drapała i Wspólnicy doradzała właścicielowi w zakresie komercjalizacji budynku Sagittarius oraz wspierała wynajmującego w negocjacjach z Rise.pl.

Najemcy w procesie negocjacji umowy najmu doradzała międzynarodowa firma doradcza Knight Frank.

Rise.pl to polski operator elastycznych powierzchni biurowych, która działa na rynku od 2003 roku. Oferuje swoje usługi w Krakowie, gdzie jest liderem w zakresie oferowanych usług, Rzeszowie i Łodzi. Do grona miast oferujących przestrzenie elastycznie operatora w 2022 roku dołączy również Wrocław. Usługi firmy obejmują głównie gotowe biura serwisowane, przestrzenie coworkingowe oraz wirtualne biura. Firma nieustannie się rozwija i wychodząc naprzeciw najemcom oraz dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynku w 2020 roku współtworzyła markę Chillispaces.com, która skupia się na rozbudowie oferty biur serwisowanych w Polsce. W planach ma 6 nowych lokalizacji, w czterech miastach, o łącznej powierzchni ponad 20 tys. mkw.

Na przestrzeni ostatniej dekady świat biur elastycznych regularnie dostosowuje się do potrzeb swoich najemców, którzy wysoko cenią sobie indywidualność, bezpieczeństwo, ale także i mobilność. To właśnie dlatego tworząc swoją przestrzeń pracy w biurach Chillispaces.com, firmy mogą ją elastycznie dostosowywać, w tym również z perspektywy własnego brandingu. Dbając o bezpieczne środowisko IT, warto nadmienić, że we wszystkich biurach zarządzanych przez Rise.pl najemcy mają do swojej dyspozycji nowoczesną redundantną infrastrukturę IT gwarantującą bezpieczeństwo i niezawodność.

Wrocławskie biuro, to kolejny obiekt w całej sieci Rise.pl, gdzie najemcy mogą korzystać z kart klubowych i tym samym mieć także swobodny dostęp z infrastruktury innych biur dostępnych w Krakowie, Łodzi oraz Rzeszowie.