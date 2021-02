Wrocław się sprawdził. UPM ma na to dowód

UPM Business Hub zapewnia firmie niezbędne wsparcie w prowadzeniu procesów finansowo-księgowych oraz biznesowych z zakresu obsługi klienta, sprzedaży, marketingu, logistyki, zakupów i zarządzania relacjami z interesariuszami. Zasięg działalności grupy jest globalny, a wrocławskie biuro świadczy usługi głównie dla krajów europejskich. O wyborze Wrocławia jako lokalizacji centrum biznesowego firmy UPM zadecydowały takie czynniki, jak potencjał inwestycyjny miasta i dostęp do wykwalifikowanych kandydatów.

- Na polskim rynku pracy znajdziemy zarówno doskonałych, doświadczonych specjalistów, jak i wchodzących na rynek, dobrze wykształconych absolwentów – mówi Marta Myślicka-Piwko, Senior HR Manager w UPM Business Hub Wrocław.

- Wrocław oferuje rozwiniętą infrastrukturę oraz przyjazny klimat inwestycyjny – podkreśla Dawid Koryl, Dyrektor UPM Business Hub Wrocław. – Dodatkowo, niektóre operacje i procesy już od lat istniały w fabrykach UPM pod Wrocławiem i co ważne, działały na bardzo wysokim poziomie. UPM zdecydowało zatem o rozwinięciu tych procesów i stworzeniu centrum biznesowego. Co więcej, firma ma świadomość, że fińska kultura pracy jest atrakcyjna na polskim rynku – był to też dodatkowy argument do wybrania i stworzenia UPM Business Hub we Wrocławiu.

W 2021 roku firma planuje powiększenie swojego wrocławskiego zespołu o dodatkowych 80 pracowników. Ze względu na zaawansowany charakter prowadzonych procesów poszukiwani są przede wszystkim doświadczeni specjaliści we wszystkich obsługiwanych przez centrum obszarach. Jednocześnie UPM Business Hub zamierza dalej umacniać swoją pozycję w organizacji – dotychczasowe działania wrocławskiego zespołu zostały szybko docenione i już niedługo centrum będzie przejmować kolejne operacje biznesowe.

Grupa UPM to jeden ze światowych liderów przemysłu leśnego, dostarczający innowacyjnych, zrównoważonych i odpowiedzialnych rozwiązań w sześciu obszarach biznesowych: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers i UPM Plywood. Organizacja zatrudnia ponad 19 tys. pracowników na całym świecie, w tym około tysiąca w Polsce: w Business Hub Wrocław, HR Service Center w Krakowie oraz fabrykach UPM Raflatac pod Wrocławiem.