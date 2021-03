Wrocławska spółka w czołówce tysiąca najszybciej rozwijających się firm w Europie

Brytyjski dziennik Financial Times ogłosił właśnie coroczny ranking FT 1000: tysiąca najszybciej rozwijających się firm w Europie. Piątą pozycję zajęła w nim wrocławska spółka giełdowa Spyrosoft, producent oprogramowania zajmujący się kompleksową obsługą projektów.

W latach 2016-2019, które uwzględniono w rankingu przychody polskiego software house’u Spyrosoft Wrocław wzrosły 14,7 tysiąca procent. Spyrosoft wyprzedził kilkadziesiąt polskich firm, które także znalazły się w zestawieniu Financial Times.

Spyrosoft wymyślili i zrobili Konrad Weiske i Tomasz Bienkiewicz, to równolatkowie, rocznik ‘78. Razem zaczynali karierę zawodową we wrocławskim centrum rozwoju oprogramowania Siemensa. Tomasz, był w dziale testowym, Konrad w programistycznym. Później pracowali w różnych międzynarodowych korporacjach, by po latach połączyć siły. Spyrosoft formalnie powstał w maju 2016 r., ale biznes ruszył dopiero po pięciu miesiącach.

Podróż z 50 metrowego mieszkania na wrocławskim Muchoborze Wielkim na Książęcą w Warszawie do siedziby Giełdy Papierów Wartościowych i do biurowca na wrocławskim placu Nowy Targ – zajęła im trzy i pół roku.

Przedstawiciele Spyrosoft Wrocław podkreślają, że w ,,przedpandemicznym’’ 2019 roku przychody grupy Spyrosoft wyniosły 71,5 mln zł, a zysk 5,4 mln zł i był prawie dwukrotnie wyższy od wyniku uzyskanego rok wcześniej. Wiele wskazuje jednak na to, że pandemia nie wpłynęła na wyniki większości polskich software house’ów, co widać na przykładzie wrocławskiej firmy.