Wrocławski biurowiec Cavatina Holding pod skrzydłami zarządców

Cavatina Holding powierzyła zarządzanie biurowcem Carbon Tower we Wrocławiu firmie Knight Frank. Całkowita powierzchnia najmu wynosi ponad 19 tys. mkw.

- Carbon Tower to jeden z najbardziej charakterystycznych biurowców Wrocławia, dobrze nam znany z uwagi na kilka transakcji najmu, w których doradzali nasi eksperci. Od początku bardzo kibicowaliśmy tej realizacji z uwagi na wyjątkową architekturę. Cieszymy się, że firma Cavatina Holding zdecydowała się nam zaufać i przekazała zarządzanie jednym ze swoich flagowych projektów – powiedziała Izabela Miazgowska, Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami w Knight Frank.

Carbon Tower to zlokalizowany w zachodniej, biznesowej części Wrocławia biurowiec klasy A. Jego wyróżniająca się bryła od trzeciego piętra zbudowana jest na planie trójkąta. Obiekt na 15 kondygnacjach naziemnych oferuje ponad 19 000 m kw. powierzchni najmu. Deweloper zadbał o użytkowników zmotoryzowanych, jak i preferujących pojazdy jednośladowe. Zarówno w biurowcu, jak i sąsiedztwie znajdują się liczne udogodnienia, m.in. centrum medyczne, przedszkole, restauracje, kawiarnie, klub fitness, centrum handlowe, tereny rekreacyjne i sklepy. Lokalizacja budynku przy ulicy Fabrycznej oferuje liczne połączenia komunikacyjne w postaci autobusów i tramwajów, które ułatwiają szybki transport do centrum miasta. Biurowiec otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie Very Good.