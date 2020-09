Wrocławski biurowiec Echo z pozwoleniem na użytkowanie

Echo Investment zakończyło prace przy budowie pierwszego etapu kompleksu biurowego West 4 Business Hub. Budynek został oddany do użytkowania. Pracownicy Sii Polska, jako pierwsi najemcy wprowadzili się do swojej nowej, wrocławskiej siedziby.

Wrocławski rynek biurowy powiększył swoją powierzchnię o kolejne 15,5 tys mkw. Rozpoczęta w lutym 2019 roku budowa pierwszego etapu West4 Business Hub zwieńczona została sierpniowym pozwoleniem na użytkowanie. Tym samym pięciokondygnacyjny biurowiec o białej elewacji, wyróżniającej się na tle już zrealizowanych biurowców Echo Investment – West Gate i West Link, zaczął pracę, a wraz z nim pracownicy Sii Polska, jednego z największych pracodawców w polskiej branży IT.

– Pierwszy oddany do użytkowania biurowiec kompleksu West 4 Business Hub to urzeczywistnienie naszej strategii tworzenia nowoczesnych projektów biurowych wzdłuż ulicy Na Ostatnim Groszu. Dostarczamy na wrocławski rynek biurowy świetnie zaprojektowaną, ale przede wszystkim bezpieczną przestrzeń do pracy. West 4 Business Hub jest naszą drugą inwestycją, po warszawskim biurowcu Biura przy Willi, która wystartował w czasach zagrożenia epidemiologicznego i którego harmonogram realizacji, pomimo trudnej rzeczywistości, nie uległ zmianie. Dzięki temu pracownicy naszego najemcy firmy Sii mogli w terminie rozpocząć w nim pracę. Jako właściciele budynków biurowych chcemy wykorzystać wszelkie możliwe narzędzia, które przyczynią się do wzmacniania poczucia komfortu naszych najemców. Dzięki wdrożonemu programowi „Piątka dla bezpieczeństwa” oraz innym rozwiązaniom technologicznym pracownicy naszych najemców będą mogli czuć się w nich bezpiecznie – mówi Katarzyna Kubicka, dyrektor regionalna w dziale biur Echo Investment.

Priorytet zdrowie i bezpieczeństwo

„Piątka dla bezpieczeństwa” to program, którym objęty został biurowiec West 4 Business Hub. Zawiera on szereg zasad i procedur skupionych wokół pięciu obszarów: dezynfekcji, ochrony, zachowania dystansu, informacji i komunikacji. Są tam m.in. takie zalecenia, jak dezynfekcja powierzchni wspólnych co 30 minut, rękawiczki i maseczki dostępne w recepcji, zasady „clean in & clean out” dla wszystkich pracowników budynku i obsługi, rekomendacja ruchu jednostronnego (wchodzący jedzie windą, wychodzący idzie schodami), dedykowane ustawienie mebli w strefach wspólnych czy transparentna informacja o dezynfekcji i sprzątaniu w częściach wspólnych, jak np. raporty w widocznym miejscu.

1

2