Wrocławski biurowiec Quorum z kolejnym najemcą

Oddanie do użytku powierzchni wykończonej pod klucz przewidziano na I kwartał 2023 r.

Najemcę w transakcji reprezentowała firma doradcza Colliers.

Multifunkcyjna przestrzeń nad brzegiem Odry, wygodna lokalizacja, ciekawa, dobra architektura, zieleń i wyjątkowy widok na panoramę centrum Wrocławia – tak w skrócie można opisać należący do Cavatina Holding kompleks Quorum. Będący na ukończeniu 6-kondygnacyjny Quorum D, zaoferuje przyszłym najemcom ponad 16 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A. W budynku znajdą się liczne udogodnienia takie, jak miejsca parkingowe dla ponad 280 pojazdów, a także wewnętrzne zielone patio, które pozwoli na relaks w czasie dnia pracy. To tu na ponad 1,9 tys. mkw. powierzchni swoją nową, komfortową przestrzeń do pracy stworzy Europa Ubezpieczenia.

- Zdecydowaliśmy się na kompleks Quorum, bo chcemy zapewnić Europejczykom najbardziej komfortowe warunki pracy. Przeglądając wrocławski rynek nieruchomości komercyjnych poszukiwaliśmy nietuzinkowego biurowca, który będzie się wyróżniał pod względem lokalizacji, standardu wykończenia czy udogodnień. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego, przyjaznego i ekologicznego biura, w pełni dopasowanego do postpandemicznych wymagań ze strony użytkowników. W procesie wyboru nowej lokalizacji bardzo ważnym aspektem była także odpowiedzialność ekologiczna. Dlatego zależało nam na budynku posiadającym najwyższą certyfikację i liczne rozwiązania, ograniczające wpływ na środowisko naturalne - mówi Rafał Wawrzon, dyrektor Departamentu IT i Administracji w Europa Ubezpieczenia.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Europa Ubezpieczenia to dwa towarzystwa ubezpieczeniowe – majątkowa TU Europa i życiowa TUnŻ Europa - działające na polskim rynku od ponad 25 lat. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach ubezpieczeniowych tworzonych na potrzeby partnerów biznesowych, przede wszystkim banków i innych podmiotów finansowych. Europa ma swoją główną siedzibę we Wrocławiu, gdzie zatrudnia ponad 300 osób. Jeszcze w tym kwartale Cavatina planuje zakończyć prace budowlane przy budynku i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, przystąpi do przygotowywania przestrzeni pod indywidualne potrzeby najemców.

- Cieszy mnie, że korzyści płynące z obecności w Quorum doceniają takie marki, jak Europa Ubezpieczenia. Z przyjemnością przystosujemy wnętrze biur na piątym piętrze budynku D do potrzeb zespołu tej firmy. Kompleks Quorum reprezentuje wszystko to, co w miejskim stylu życia najlepsze – oferuje atrakcyjną przestrzeń do pracy, spędzania wolnego czasu, a już niebawem także do mieszkania. Równolegle z naszymi pracami nad budynkami biurowymi toczą się prace przy budowie mieszkań na wynajem Resi Capital. Dobrze przemyślane inwestycje mixed-use powstają dziś zgodnie z koncepcją miast 15-minutowych, tworząc niemal samowystarczalne i zwarte dzielnice, gdzie mieszkańcy mogą zaspokoić swoje codzienne potrzeby - mówi Patryk Czernik, Leasing Director w Cavatina Holding.

- Jestem przekonana, że ulokowany tuż nad Odrą budynek Quorum będzie miejscem wspierającym dalszy dynamiczny rozwój zarówno Europa Ubezpieczenia, jak i pracowników firmy. Quorum to doskonały wybór dla organizacji, którym – tak jak w przypadku Europa Ubezpieczenia – bliskie są zagadnienia związanie z ESG. Istotne miejsce wśród wymogów najemcy stawianych przed przyszłą lokalizacją zajęły kwestie związanie m.in. z rozwiązaniami obniżającymi negatywny wpływ budynku na środowisko naturalne - mówi Dorota Kościelniak, dyrektor regionalna Colliers we Wrocławiu.

Zgodnie ze swoją filozofią, przy projektowaniu inwestycji Cavatina Holding kieruje się poczuciem rozszerzonej odpowiedzialności. Potwierdzeniem działania na rzecz zrównoważonego budownictwa oraz dbałością o poczucie komfortu użytkowników biurowców jest zastosowane w Quorum D ekologicznych i prozdrowotnych rozwiązań. Pozwala to Cavatinie ubiegać się o międzynarodowy certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Dodatkowo, podobnie jak całe portfolio dewelopera, biurowiec ten będzie poddany certyfikacji WELL Health-Safety Rating. Wielofunkcyjny kompleks Quorum obejmie w sumie pięć budynków integrując przestrzenie usługowe, biurowe i mieszkaniowe.

Cavatina Holding zaplanowała całą inwestycję nie tylko pod kątem potrzeb pracowników biurowych i jej przyszłych mieszkańców, ale również społeczności lokalnej. W tym celu na parterze od strony wschodniej, północnej i zachodniej znajdą się lokale usługowe ze sklepami, usługami i gastronomią, zaspokajając potrzeby najemców w ciągu dnia. Natomiast na poziomie podium oraz czwartej kondygnacji przewidziano dostępne dla pracowników i mieszkańców tarasy i zielone przestrzenie. Dodatkowo od południowej strony budynku D, po przeciwnej stronie ulicy, powstanie przestrzeń publiczna dostępna dla wszystkich użytkowników miasta. Tereny zielone i nowo powstały deptak staną się miastotwórczym miejscem, które razem z bulwarami na Odrą wzbogacą życie mieszkańców i stworzą doskonałą do wypoczynku i rekreacji przestrzeń wypełnioną restauracjami i kawiarniami z ogródkami z widokiem na rzekę.