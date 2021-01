Wrocławski biurowiec Skanska zyskał kolejnego najemcę

Pod koniec maja 2021 roku do budynku Centrum Południe wprowadzi się firma Nexontis Solutions. Specjaliści z branży IT zajmą ponad 650 mkw. nowoczesnej i zdrowej powierzchni biurowej wraz z widokiem na miasto z 12. piętra. Będzie to pierwsza oficjalna siedziba firmy w Polsce.

Polski oddział Nexontis Solutions rozpoczął działalność w 2020 roku i jest częścią szybko rozwijającej się firmy wywodzącej się z Niemiec. Oferuje usługi w zakresie kreatywnego, strategicznego doradztwa oraz rozwoju inteligentnych, zrównoważonych technologii internetowych i chmurowych. W drugim kwartale 2021 roku firma otworzy swoją siedzibę w pierwszym budynku kompleksu Centrum Południe.

Centrum Południe to kilkuetapowa inwestycja, która docelowo będzie oferować 85 000 mkw. innowacyjnej powierzchni biurowej oraz handlowo-usługowej. W sierpniu 2020 roku do dyspozycji najemców oddano dwa pierwsze budynki kompleksu, liczące łącznie ok. 28 000 mkw. Otoczenie wokół budynków jest bardzo zielone. Znajduje się tu najdłuższy szpaler lip we Wrocławiu. Jedna czwarta terenu inwestycji jest ogólnodostępna – na najemców i pobliskich mieszkańców czekają zieleń, ławeczki i fontanna, przy której można się zrelaksować i odpocząć od codziennych zajęć.

– Centrum Południe to nasz największy i najbardziej ekologiczny projekt we Wrocławiu. Cieszy nas, że wzbudza on zainteresowanie wśród najemców z różnych branż. Dziś do tego grona dołączają specjaliści z firmy Nexontis. Mamy nadzieję, że dzięki skandynawskiej atmosferze panującej w budynku, poczują się oni jak w domu i będą sukcesywnie rozwijać swoją działalność – mówi Marek Stasieńko, dyrektor ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska. – To kolejna transakcja, którą sfinalizowaliśmy, mimo utrudnień wynikających z panującej pandemii COVID-19. Proces uzgodnień technicznych i negocjacji umowy najmu został niemal w całości przeprowadzony zdalnie – dodaje.

– Wynajem powierzchni biurowej w Centrum Południe to kamień milowy dla naszego nowo otwartego polskiego oddziału. Ekologiczna koncepcja budynku w pełni wspiera naszą kulturę organizacyjną i jesteśmy pewni, że będzie stanowić doskonałą bazę dla naszego rozwoju. Prace koncepcyjne powierzchni przypadły na czas ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, co wymusiło na nas opracowanie jej całkowicie wirtualnie. W tym wymagającym zadaniu prawdziwie profesjonalnego wsparcia udzielił nam zespół projektowy Skanska, który pobudził naszą wyobraźnię, a koncepcja przestrzeni mogła zostać zaakceptowana – mówi Steffen Grieble, Członek Zarządu Nexontis Solutions.