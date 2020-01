Wrocławski biurowiec sprzedany

Aquarius Business House to nowoczesny kompleks biurowy, oferujący ponad 25 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej i 410 miejsc parkingowych. Wśród kluczowych najemców znajdują się BNY Mellon, Lux Med, Siemens, City Space oraz PwC. Dzięki centralnej lokalizacji budynku najemcy mogą korzystać z wielu udogodnień oraz restauracji, a sąsiednie centrum handlowe Wroclavia oferuje bogatą ofertę sklepów i usług.

– Sprzedaż Aquariusa jest ukoronowaniem procesu dezinwestycji portfela funduszu Azora Europa I. Z sukcesem zamknęliśmy fundusz biurowy i planujemy kupować dalej w Polsce. Inwestując na rynkach regionalnych byliśmy jednymi z pierwszych i chcemy pozostać „pionierami”, zatem dziś także rozważamy nowe, mniej oczywiste typy nieruchomości - mówi Anna Szelc, szefowa Azora w Polsce.

– Wrocław jest ważnym ośrodkiem biurowym na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Obserwujemy stały wzrost zainteresowania tym regionem wśród zagranicznych inwestorów, a dostępność produktów wysokiej jakości przyciąga kapitał do stolicy Dolnego Śląska. Doskonałym przykładem takiej inwestycji jest Aquarius Business House, biurowiec o wysokim standardzie wykończenia, w atrakcyjnej lokalizacji, cieszący się powodzeniem wśród najemców – mówi Przemysław Felicki, szef działu inwestycji, CBRE.

Lokalizacja budynku w ścisłym centrum Wrocławia zapewnia doskonały dostęp do komunikacji miejskiej zarówno tramwajowej jak i autobusowej. Bezpośrednie sąsiedztwo dworca kolejowego Wrocław Główny oraz dworca autobusowego umożliwia dogodny dojazd spoza Wrocławia.

– Sprzedaż Aquarius Business House to kolejna transakcja zrealizowana w 2019 roku w prężnie rozwijającym się hubie handlowo-biznesowym w okolicach Dworca Głównego we Wrocławiu. Stopy zwrotu świetnie zlokalizowanych nieruchomości w większych miastach regionalnych są ciągle wyższe niż biurowców w centrum Warszawy, co konsekwentnie przyciąga inwestorów do Wrocławia, Krakowa, Gdańska czy Poznania - komentuje Michał Ćwikliński, Principal, Managing Director - Poland, Avison Young.