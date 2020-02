Wrocławski hub biznesowy się rozrasta

Po oddaniu ponad 147 tys. mkw. w 2019 roku, całkowita podaż nowoczesnej powierzchni biurowej we Wrocławiu zbliżyła się do poziomu 1,2 mln mkw. - wynika z najnowszych danych firmy Colliers International.

Aglomeracja wrocławska stanowi jeden z najszybciej rozwijających się obszarów miejskich w Polsce. Atrakcyjne położenie geograficzne, zapewniające inwestorom bliskość rynków niemieckiego i czeskiego, dobrą infrastruktura oraz dostęp do wykwalifikowanych pracowników sprawiają, że rynek wrocławski charakteryzuje wysoka aktywność zarówno deweloperów, jak i najemców.

— W 2019 r. popyt na powierzchnię biurową we Wrocławiu wyniósł prawie 123,5 tys. mkw. Tak wysoki wynik to efekt stabilnego zainteresowania projektami biurowymi w budowie, co przekłada się na liczbę umów przednajmu w budynkach, które zostaną oddane do użytkowania dopiero w 2020 roku. Dużej części z tych najemców doradzali eksperci z naszego regionalnego biura. W ubiegłym roku reprezentowaliśmy łącznie 25 najemców w wynajmie 36,8 tys. mkw., co daje nam 30-procentowy udział w lokalnym rynku w transakcjach z udziałem doradców oraz pozycje lidera wśród agencji — zaznacza Dorota Kościelniak, dyrektor regionalny Colliers International we Wrocławiu.

Wśród sukcesów wrocławskiego biura Colliers International wymienić można m.in.: komercjalizacja budynków A i B Cu Office, do których wprowadziły się firmy SoftServe, Domodi i TotalMoney, zajmując łącznie ponad 15 tys. mkw. z oferowanych 23 tys. mkw. w obu fazach kompleksu, rekomercjalizacja budynku Silver Tower Center poprzez sfinalizowane renegocjacje umów najmu Toyota Europe i Luxoft Poland oraz przejęcie w zarządzanie kolejnego biurowca Skanskiej - Nowego Targu, liczącego 19,4 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Rosną wrocławskie huby biznesu

W nadchodzącym roku biznesowe centrum miasta zostanie poszerzone o obszar południowy, gdzie powstają nowe projekty biurowe, np: Centrum Południe budowane przez Skanska i Mid Point 71, projekt Echo Investment.

- Obie inwestycje powstają wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich, jednej z kluczowych arterii Wrocławia. Można przypuszczać, że ze względu na atrakcyjną lokalizację oraz dogodną komunikację, kolejne projekty w tej okolicy są tylko kwestią czasu – zaznacza Dorota Kościelniak.

Powodzeniem cieszą się także kolejne przyczółki biurowe w południowo-wschodniej części miasta wzdłuż ulicy Krakowskiej. To zasługa rewitalizacji obszaru zarówno jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, jak i biurowe.